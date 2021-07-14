Tuz Gölü toplu flamingo ölümleriyle gündemde - Tuz gölü nerede?
Tuz Gölü toplu flamingo ölümleriyle gündeme geldi. Tuz Gölü, son dönemlerde mevsimlerin kurak geçmesiyle birlikte hem kendisini, hem de Tuz Gölü'nde kuluçkaya yatan kuş türlerinden birisi olan flamingoların da hayatlarını kaybetmesine neden oldu. Göç yolu üzerinde bulunmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarını Tuz Gölü'nde geçiriyor. Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor.
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Dünyadaki en büyük doğal üreme kolonisi olan Tuz Gölü’ne gelen flamingoların yavruları, Tuz Gölü’nün ortasındaki kreş alanında susuzluktan öldü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın dün drone ile çektirdiği görüntüler sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken, on binlerce de tepki yağdı.
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Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor.
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Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingonun konakladığı Tuz Gölü, yöre halkı tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor. Sonbahar aylarından itibarinde de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyor.