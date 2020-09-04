Gündem Cüneyt ÖZFİDAN- Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA) Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 17:45 | 04 Eylül 2020 - 17:45

Tüyler ürperten olay... Başka bir cinayet planlarken yakalandılar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde tadilat yaptıkları evde öldürülüp, cesetleri ormanlık alana gömülen Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'nın (34) katil zanlısı olarak aranan Serkan A. ve babası İsmail Serkan A. ile kaçmalarına yardım ettiği ileri sürülen Erkan Ö., Sakarya'da yeni bir cinayet planlarken yakalandı. Serkan A.’nın 2 işçiyi, inşaatta sakladığı uyuşturucunun bir kısmını çaldıkları iddiasıyla öldürdüğü iddia edildi.