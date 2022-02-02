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TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu?... İşte Araç muayene istasyonu ödeme bilgileri

#TÜVTÜRK#Araç Muayene İstasyonu#TÜVTÜRK Kredi Kartı

TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu sorusu pek çok araç sahibinin merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Araçlarını muayene ettirmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Eski dönemlerde sadece nakit para ile muayene yapılırken yeni dönemde kredi kartı kullanılabileceği de ifade edilmişti. Peki, TÜVTÜRK kredi kartı geçerli mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/4TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu... İşte Araç muayene istasyonu ödeme bilgileri

TÜVTÜRK kredi kartıyla ödeme yapılıp yapılmadığı ile gündemde yer alıyor. Muayene tarihi dolan araçların randevu alarak gittiği TÜVTÜRK muayene istasyonları, önceki dönemlerde kredi kartı kullanılamıyordu. Yeni dönemde ise TÜVTÜRK Kredi Kartı kullanımı şu şekilde olacak;

2/4TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu... İşte Araç muayene istasyonu ödeme bilgileri

Araç muayene hizmetinin kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi konusunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.

3/4TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu... İşte Araç muayene istasyonu ödeme bilgileri

15 Ocak 2021 tarihinden itibaren motorlu araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün Türkiye'nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarında araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Temassız ödeme imkânı ile de araç sahipleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sürdürebilecek. Ayrıca nakit ödemeler de kabul edilmeye devam edecek.

4/4TÜVTÜRK kredi kartı geçiyor mu... İşte Araç muayene istasyonu ödeme bilgileri

*Kredi kartıyla veya banka kartıyla yapılan işlemlerde, hizmet sağlayıcı firmanın yasal mevzuata göre belirlediği hizmet bedeli ödeme tutarına eklenmektedir.

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