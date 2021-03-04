TÜVTÜRK kredi kartı geçerli mi? 2021'de araç muayene ücret ödemesi kredi kartı açıklaması

Araç muayene hizmetinin kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi konusunda gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları tamamlandı.



15 Ocak 2021 tarihinden itibaren motorlu araç sahipleri, TÜVTÜRK'ün Türkiye'nin 81 ilindeki sabit ve gezici araç muayene istasyonlarında araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretini banka kartı veya kredi kartı ile ödeyebilecek. Temassız ödeme imkânı ile de araç sahipleri daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlemlerini sürdürebilecek. Ayrıca nakit ödemeler de kabul edilmeye devam edecek.