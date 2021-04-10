Tuvana Türkay'ın panik anları: Beni çekmeyin, konuşmam yasak!

İkinci aşı Füsun Önal, Instagram sayfasına şöyle yazdı: “Sinovac yani Çin aşısı oldum. Benim aşı olmak isteyişimin esas nedeni seyahatlere gidebilmekti. Ama şu anki söylentiler tatsız. Avrupa ülkeleri, Çin aşısı olanları ülkelerine almayacak deniyor. Bakalım kesin sonuç nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz. Aşı sonrası olası semptomlardan hiçbiri olmadı. Ne başım ağrıdı, ne ateşim çıktı, ne titreme geldi ne de kaslarımda bir ağrı oldu.”