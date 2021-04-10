Tuvana Türkay'ın panik anları: Beni çekmeyin, konuşmam yasak!

Alışveriş turuna çıkan Tuvana Türkay, Nişantaşı City’s’in valesine bıraktığı aracını alması için bir arkadaşını gönderdi. Kendisi de görüntülenmemek için 300 metre kadar ileride yağmur altında bekledi. Şapkası ve kapüşonuyla yüzünü gizleyen Türkay, tüm çabasına rağmen objektiflerden kaçamayınca gazetecilere tepki gösterdi: “İstemiyorum, beni çekmeyin. Yeni işe başladım, yapımcım konuşmamı yasakladı.” (Sayit DURMAZ)
2
İkinci aşı
Füsun Önal, Instagram sayfasına şöyle yazdı: “Sinovac yani Çin aşısı oldum. Benim aşı olmak isteyişimin esas nedeni seyahatlere gidebilmekti. Ama şu anki söylentiler tatsız. Avrupa ülkeleri, Çin aşısı olanları ülkelerine almayacak deniyor. Bakalım kesin sonuç nasıl olacak. Bekleyip göreceğiz. Aşı sonrası olası semptomlardan hiçbiri olmadı. Ne başım ağrıdı, ne ateşim çıktı, ne titreme geldi ne de kaslarımda bir ağrı oldu.”
3
Demir’i ekip gibi yetiştiriyoruz
Azra Akın önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, eşi Atakan Koru’yla oğulları Demir’i yardımlaşarak yetiştirdiklerini söyledi: “Eşimle bir ekip olarak çalışıyoruz. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Sorumluluklarımızı gayet güzel yerine getirip çocuğumuzu yetiştiriyoruz.” (Cenker TEZEL)
4
Yalvarıyorum kurallara uyalım
Oyuncu çift İsmail Demirci ve Hande Soral önceki gün Akmerkez’deydi. Soral, yakın zamanda koronavirüsü atlattığını ve iyileştiğini söyledi: “Tat ve koku kaybım oldu. Hastalığı hafif atlattım. Korkunç bir hastalık. 14 gün evde kaldım. Allah kimsenin başına vermesin. Yalvarıyorum, kurallara uyalım.” (Deniz BOY)
5
Şanti klip
Seda Bakan Instagram’da paylaştığı renkli videolara bir yenisini ekledi. Kızı Leyla ve yeğenleriyle birlikte Sean Paul’un “Temperature” şarkısına klip çeken ünlü oyuncu, elinde biberonla playback yaptı. Bakan’ın “Şanti manti tanti” notuyla paylaştığı eğlenceli videoya beğeni yağdı.
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Doğa aşığı
TRT’de yayınlanan “Fazlası Zarar” programının sunucusu Ezgi Sertel’in İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi. Sertel, “Benim için ağaç, hayat ve huzur demek. Ormandan, yeşilden hiçbir zaman kopmadım” dedi. 2 çocuk annesi olan sunucu, çocuklarına da doğa aşkını aşıladığını söyledi.
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Tiyatro oyunu dizi oldu
Semaver Kumpanya tarafından 10 sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen “Metot” adlı tiyatro oyunu, şimdi mini dizi formatıyla izleyiciyle buluşuyor.
◊ Aynı pozisyon için insan kaynakları departmanıyla görüşmeye gelen dört kişinin perspektifinden iş dünyasının acımasız yönlerini ele alan dizi, Gain’de yayınlanacak. Tiyatro oyunu Serkan Keskin’in rejisiyle sergilenmişti. Dizinin yönetmenliğini de Keskin üstlendi. İlk kez yönetmenlik yapan Keskin’in aynı zamanda başrolde olduğu dizinin diğer oyuncuları; Şebnem Hassanisoughi, Mustafa Kırantepe ve Sarp Aydınoğlu.