Tuvana Türkay Selçuk Yöntem aşk iddialarına şok cevap!
Bir süredir magazin gündeminde yer alan Tuvana Türkay ve Selçuk Yöntem arasındaki aşk iddialarına ünlü oyuncudan sert yanıt geldi. Selçuk Yöntem'in yeni yaşını kutlamak için katıldığı partide çekilen bir fotoğrafın ardından yeni bir aşka yelken açıldığı haberleri ile karşılaşan Tuvana Türkay, konuya açıklık getirdi. İşte, Tuvana Türkay'ın Selçuk Yöntem iddiaları için yapmış olduğu açıklamalar
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Selçuk Yöntem ile çekildiği fotoğrafın ardından gündemden düşmeyen Tuvana Türkay, aşk iddialarına açıklama getirdi. Paylaşımında 'Senin hayat sınıfında tekrara düşmeliyim. Tekrar tekrar okumalıyım bütün kalbinden geçenleri. Hiçbir hissimizin boşluğa düşmediği güzel günlere.' sözlerine yer veren, daha sonra bu paylaşımı sosyal medya hesabından kaldıran Tuvana Türkay, magazin basınının odak noktası olmuştu. Gündeme gelen haberlerin ardından Selçuk Yöntem de açıklamalarda bulunmuştu.
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Selçuk Yöntem, Tuvana Türkay'ın paylaşımının ardından, “Arkadaşlar hepsi benim kardeşim, lütfen yanlış şeyler yazmayın” ifadesinde bulundu.
Uzun süredir sessizliğini koruyan Tuvana Türkay'dan ise ilk açıklama geldi.
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem’in yeni yaşını kutladığı, aşk dedikodularına yol açan paylaşımı hakkında şöyle dedi:
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“Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların bin bir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum mesela, bir de bunlarla mı uğraşayım? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin.”
SEVGİLİ İÇİN DUA EDİYORUM
Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum.”
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TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.
Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.
Şevval Sam ve Talat Bulut’un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırıyor.
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SELÇUK YÖNTEM KİMDİR?
13 Temmuz 1953'te yılında Erzurumlu bir anne ve Sakaryalı bir babanın çocuğu olarak Eyüpsultan, İstanbul'da doğdu. 1975 ve 1976 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1977'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan Yöntem, 1994'te İrfan Yalçın'ın Aşağıdakiler adlı oyununu, 1995'te Savaş Dinçel'in Gürültülü Patırtılı Bir Hikâye adlı oyununu yönetti. Bu oyunla "Övgüye Değer Yönetmen" ödülünü aldı. 1997-1998 tiyatro sezonunda Haldun Taner'in Ay Işığında Şamata adlı oyununu yönetti. 1986-1987 tiyatro sezonunda Dört Mevsim adlı oyunla "Övgüye Değer Erkek Oyuncu" ödülünü, 1988-1989 tiyatro sezonunda Peynirli Yumurta adlı oyunla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 1990 -1991 tiyatro sezonunda ise Deli Dumrul'daki rolü ile "Ulvi Uraz En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Sahne oyunlarının yanı sıra TRT İstanbul Radyosu'nun hazırladığı radyo oyunlarında da rol aldı.
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Televizyon ve sinema için film çalışmaları yaptı, C Blok adlı filmle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Yöntem, Deli Yürek adlı dizi ve sinema filmindeki Bozo tiplemesinden sonra, 2003 yılındaki Kurtlar Vadisi adlı dizide de Aslan Akbey karakterini canlandırdı.
2008 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlanan Aşk-ı Memnu dizisinde başrollerdeki karakterlerden biri olan Adnan Ziyagil'i canlandırdı. 400'ü aşkın bölüm sunduğu Büyük Risk adlı bilgi yarışması Star Tv'de başlamış, Show TV'de devam etmiştir. 2013 atv'de yayınlanan Bugünün Saraylısı dizisinde Ata Katipoğlu'nu oynadı.
Kim Milyoner Olmak İster? yarışma programının sunucusu Kenan Işık'ın beyin kanaması geçirmiş olması ve programı sunamayacak olması sebebiyle Kim Milyoner Olmak İster?'in 4. sezonun sunucusu olarak yer aldı.