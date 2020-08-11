Tuvana Türkay Selçuk Yöntem aşk iddialarına şok cevap!

“Her yazılana cevap mı vereceğiz? İnsanların bin bir türlü derdi var. İki gündür böbrek kumu döküyorum mesela, bir de bunlarla mı uğraşayım? Herkesi kendi haline bırakıyorum. Herkes kendi namus kavramını değiştirsin.”



SEVGİLİ İÇİN DUA EDİYORUM



Tuvana Türkay, “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Yok. Olması için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Hayat tarzıma uygun birinin beni bulması için dua ediyorum.”