Tuvana Türkay kimdir nereli kaç yaşında? Tuvana Türkay dizileri ve filmleri neler?

Tuvana Türkay oyunculuk kariyeri dışında, 2019 yılında çıkarmış olduğu 'Yalan De' isimli single ile şarkıcılığa, 2020 yılında çıkarmış olduğu 'İkimiz de Beni Seviyoruz' isimli kitap ile de yazarlığa soyunmuştur. 2009 yılında henüz 19 yaşındayken ilk kez kamera karşısına geçen Tuvana Türkay, güzelliği ile büyülemiş ve sonrasında pek çok dizi ve film projesinde de yer almayı başarmıştır. Peki, Tuvana Türkay kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler