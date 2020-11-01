Tuvana Türkay kimdir nereli kaç yaşında? Tuvana Türkay dizileri ve filmleri neler?
Tuvana Türkay, oyunculuk kariyeri ile tanınan isimler arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu, anne tarafından Kırım Türkü, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni kökenlerine dayanmaktadır. Ailesinin İstanbul'a yerleşmesinin ardından 1990 yılında dünyaya gelen Tuvana Türkay, Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Peki, Tuvana Türkay kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Tuvana Türkay'ın rol aldığı filmler ve diziler hakkında detaylı bilgiler
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Tuvana Türkay oyunculuk kariyeri dışında, 2019 yılında çıkarmış olduğu 'Yalan De' isimli single ile şarkıcılığa, 2020 yılında çıkarmış olduğu 'İkimiz de Beni Seviyoruz' isimli kitap ile de yazarlığa soyunmuştur. 2009 yılında henüz 19 yaşındayken ilk kez kamera karşısına geçen Tuvana Türkay, güzelliği ile büyülemiş ve sonrasında pek çok dizi ve film projesinde de yer almayı başarmıştır. Peki, Tuvana Türkay kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
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TUVANA TÜRKAY KİMDİR?
1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etti. 2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırdı. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterine hayat verdi.. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirdi. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverladı.
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Dizi projeleriyle tanınan Tuvana Türkay, Onur Tuna ile birlikte 2020 yapımı Ağır Romantik filminin başrollerini üstlendi.
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Şevval Sam ve Talat Bulut’un başrollerini paylaştığı Yasak Elma ekibine sonradan dahil olan Tuvana Türkay, Leyla karakterini canlandırdı.