Tuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyor?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aşk sorusu moral bozdu
Oyuncu Tuvana Türkay önceki gün Etiler’deki ‘Dükkan’ isimli mekan çıkışı görüntülendi. Kız arkadaşları ile birlikte mekanda sohbet eden Türkay’ın keyfi bir hayli yerinde görünse de çıkışta gazetecileri karşısında görünce yüzü asıldı. Güzel oyuncu, muhabirlerin, “Murat Ceylan ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorularını cevapsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)
2
Yeni filmi için heyecanlı
İrem Sak’ın başrolünde ve senaryo ekibinde olduğu, yapımcılığını Tims&B’nin, yönetmenliğini Ayberk Sak’ın yaptığı “Modern Kadın” dizisinin çekimleri başladı. Sak, yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu belirterek setten ilk fotoğrafını paylaştı. Farklı farklı hikâyeleri anlatan 10 bölümlük dijital dizide kadınların dünyası etkileyici bir dille ele alınacak.
3
Telif kazancı sadece yüzde 1
ÜNLÜ şarkıcı Coşkun Sabah önceki gün Harbiye’de görüntülendi. Sabah, müzik sektöründe çok büyük telif kaybı yaşandığını söyledi. Sanatçı, Amerika’da yaşayan yıldızların servetlerini teliflerden elde ettiğini belirtti: “Yurtdışındaki yıldızlar telifle zengin oldu. Kazançlarının yüzde 80’i teliften. Türkiye’de telif kazancı sadece yüzde 1. Geri kalan canlı performanstan elde edilir. Bu acı gerçekle yüz yüzeyiz.”
4
İngilizce şarkısı yolda
Müzik kariyerini yurtdışında sürdürmek için geçtiğimiz günlerde Londra’ya giden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarak hayranlarını bilgilendiriyor. Önceki gün yeni İngilizce şarkısı ‘Real Love’ın çıkışını müjdeleyen Tilki, klibinden de pozlar paylaştı. Şarkının Amerikalı prodüktörü Dillion Francis de, paylaşımın altına yorum yaparak “sabırsızlanıyorum” diye yazdı.
5
Yalnızlık bitti
Eser Alp’le 3 yıllık ilişkisi mart ayında sona eren İrem Helvacıoğlu’nun yalnızlığı kısa sürdü. “2. Sayfa”nın haberine göre; İrem Helvacıoğlu, yeni aşkı meslektaşı Fırat Çelik’te buldu. Sevgililer önceki akşam kalabalık arkadaş grubuyla Emirgan’daki bir mekandaydı. İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşayan çift, gece boyunca sarmaş dolaş dans etti.Fırat Çelikİrem Helvacıoğlu
6
Alman fotoğrafçılara yalıda poz verdi
Alman fotoğrafçı çift Katarina Hildebrandt ve Marco Rothenburger, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’la çekim yapmak üzere Türkiye’ye geldi. Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan çekim 12 saat sürdü. Türkiye’ye ilk kez gelen fotoğrafçılar, İstanbul’a hayran kaldıklarını söyledi.
7
Dans için 2,5 ay çalıştım
Reyhan Karaca, Enes Hergüneş’in sunduğu podcast’e katıldı. Keyifli sohbette sanatçı, yeni şarkısının çıkış sürecini de anlattı: “Ben işin görsellerine çok önem veriyorum. Klipte bulunan dans bölümü için çağdaş dans eğitmeni Seçil Demircan’dan ders alarak 2,5 ay çalıştım.”
8
Yoğun konser temposu
Irmak Arıcı, önceki gün Nişantaşı’ndaki The House Cafe’den çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemek yiyen şarkıcı, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yoğun bir tempoda çalıştığını dile getiren Arıcı, “Konserlerimize yoğun bir tempoda devam ediyoruz, yeni şarkılarımız da yolda. Herkes yeni şarkılarımı söyleyecek’’ diye konuştu. ( Sayit DURMAZ)
9
Sonbahar konserleri MFÖ ile başladı
Atlantis Yapım, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sonbahar sezonunu muhteşem konserlerle kutlamaya başladı. 30 Eylül’de MFÖ ile başlayan efsane konser serisinde grup, 50. sanat yılını sahnede seyircisi ile kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyleyerek serin havaya rağmen gelen binlerce kişi ile şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
10
Hayvan dostları dizide buluştu
Sorumlu hayvan sahipliği üzerine yapılmış “Bunu Bi’ Düşünün” dizisi, BluTV’de yayına girdi. Ahmet Mümtaz Taylan, Şebnem Bozoklu, Ahmet Rıfat Şungar, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Müjde Uzman, Başak Daşman ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı dizi, evcil hayvan sahiplerinin sorumlulukların altını çiziyor.
11
4 gece 4 yıldız
Maximum Uniq Açıkhava, önümüzdeki hafta farklı konseptlerle dört gecede dört yıldız ismi ağırlayacak. İzleyenlerin 5 Ekim’de Ayta Sözeri’yle Türk Sanat Müziği’ne doyacağı etkinlikler, 6 Ekim’de Anadolu Ateşi’yle devam edecek. 7 Ekim’de akustik şarkıların başarılı ismi Zeynep Bastık sahne alırken, 8 Ekim akşamı Yalın klasikleşmiş ‘Pazar Şarkıları’ konseptiyle Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.
12
Final filmleri belli oldu
Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finalistler belli oldu. 4-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivale Türkiye, İran, İspanya, Gürcistan, Avusturya, Rusya ve Fransa’dan 273 film için başvuruda bulunuldu. Yapılan değerlendirme sonucu finalde yarışacak 24 film belirlendi. Kazananları, başkanlığını Cemal Okan’ın yaptığı jüri kadrosu belirleyecek.
13
Çocuklar için
Estetisyen Bahar Babacan, kendi adını taşıyan güzellik merkezi ile çocuklar için anlamlı bir proje başlattı. Babacan, 25 Eylül Cumartesi günü Ankara’da bulunan iki şubesi ve İstanbul’daki şubesinin tüm gelirlerini UCİM’e (Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği) bağışladı. “Çocuklarımız toplumun temelidir” diyen Babacan’ın verdiği davete UCİM İstanbul İl Genel Sorumlusu ve İstanbul Temsilcisi Semiha Artuc’un yanı sıra Aysun Kaba, Ayşegül Ekinci, Serap Sarı, Meltem Kazaz ve Dr. Cansen Yeni de katıldı.
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Bilal’den destek
Boksör Arda Tamer Avcı, Ukrayna’da Universal Boxing Organization (UBO) Kıtalararası Şampiyonluğu’nu ve Dünya Boks Şampiyonluğu’nu kazandı. Rakibi Afrika UBO Boks birincisi Tanzanyalı Idd Pialari’nin maç öncesinde ve maç sırasında Avcı’ya yönelik hareketleri sosyal medyada tepki çekti. Avcı, maç öncesinde kendisini iten Pialari’yi nakavt etti. Şarkıcı Bilal Sonses de üzerinde ‘Arda Tamer Avcı’ yazılı tişörtüyle maçı izleyerek sporcuya destek verdi.