Tuvana Türkay ile Survivor Murat Caylan aşk mı yaşıyor?

Yeni filmi için heyecanlı İrem Sak’ın başrolünde ve senaryo ekibinde olduğu, yapımcılığını Tims&B’nin, yönetmenliğini Ayberk Sak’ın yaptığı “Modern Kadın” dizisinin çekimleri başladı. Sak, yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu belirterek setten ilk fotoğrafını paylaştı. Farklı farklı hikâyeleri anlatan 10 bölümlük dijital dizide kadınların dünyası etkileyici bir dille ele alınacak.