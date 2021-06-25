Tuvana Türkay bikinisiyle gündem oldu! Tuvana Türkay'ın Fethiye'den cesur instagram paylaşımları

Son olarak Kağıt Ev dizisiyle ekranlara gelen Tuvana Türkay, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı. Fethiye’de tatil sezonunu açan güzel oyuncu, mavi bikinisiyle yaptığı cesur paylaşımla olay oldu! Hayranlarından tam not alan Tuvana Türkay’ın kusursuz fiziği büyüledi…
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Yaz aylarıyla birlikte ünlüler de gözde tatil beldelerine akın etmeye başladı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Tuvana Türkay’da tatil için Fethiye’yi seçenlerden biri.
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Deniz ve güneşin tadını çıkaran Türkay, instagram hesabında yaptığı mavi bikinili paylaşımıyla hayranlarının beğeni yağmuruna tutuldu.
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Oldukça iddialı bir bikini ile poz veren güzel oyuncu Tuvana Türkay, kusursuz fiziği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Aynı zamanda estetik iddialarını her seferinde yalanlayan Türkay, burnu haricinde hiçbir yerinde estetik olmadığını söylemişti. Güzel oyuncunun bu paylaşımı, adeta estetik iddialarına son noktayı koyar nitelikte.