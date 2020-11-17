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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 13:30 | 

Tutuklanan HDP İlçe Başkanı Naci Kızıler'in, PKK'nın dağ kadrosunda olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan HDP Pazarcık İlçe Başkanı Naci Kızıler'in (33), PKK'nın dağ kadrosunda 'Hacı' kod adıyla silahlı faaliyette bulunduğu belirlendi. Kızıler'in kırsal bölgede elinde uzun namlulu silahla teröristlerle birlikte poz verdiği fotoğrafı ortaya çıktı. Evinde yakalanarak gözaltına alınan Kızıler'e sorgusunda 21 kişilik fotoğraf gösterildi. Kızıler, "Fotoğraftaki kişi ben değilim, bana benziyor" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından Pazarcık Adliyesi'ne sevk edilen Naci Kızıler, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

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