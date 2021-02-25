Tuşlu telefonda talep patlaması! Kimse yanına yaklaşmazken kıymete bindi
Unutulmaya yüz tutan, kamerasız ve tuşlu telefonlara talep patlaması yaşanıyor. Son zamanlarda artan yoğun talep nedeniyle tuşlu telefon stokları tükenmeye başladı.
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Unutulmaya yüz tutan, kamerasız ve tuşlu telefonlara talep patlaması yaşanıyor. Son zamanlarda artan yoğun talep nedeniyle tuşlu telefon stokları tükenmeye başladı.
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Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların kullanımının artmasının ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı.
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Ancak son dönemde rafa kaldırılan tuşlu telefonlara yoğun bir talep var.
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Tuşlu telefonlara yoğun talebin nedenlerinden biri Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen kısmi telefon kullanımına yönelik izin verilmesiyle ilgili karar...
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Birçok kişi askere gidecek yakını için tuşlu telefonlara yeniden ilgi göstermeye başladı. Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmaya başladı.
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'STOKLARIMIZ TÜKENDİ'
Tuşlu telefonlara yönelik rağbetin arttığını ve stoklarının tükendiğini anlatan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca, "İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK'nın tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı" dedi.
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Atmaca, "Öyle ki bir zamanlar yüzlerce olan tuşlu telefon stokumuz bile tükendi. Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100 ile 200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar. Tuşlu telefonlar aynı zamanda şarj ömrü uzun olduğu için de rağbet görüyor" diye konuştu.
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'DAHA AZ ARIZALANIYOR VE ŞARJI UZUN GİDİYOR'
Serdar Bahri ise Şarjı uzun ömürlü olduğu ve az arıza verdiği için tuşlu telefon kullandığını belirtti.
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Bahri, "Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor" dedi.
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Serdar Bahri, "Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım" diye konuştu.