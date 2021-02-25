Tuşlu telefonda talep patlaması! Kimse yanına yaklaşmazken kıymete bindi

Atmaca, "Öyle ki bir zamanlar yüzlerce olan tuşlu telefon stokumuz bile tükendi. Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100 ile 200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar. Tuşlu telefonlar aynı zamanda şarj ömrü uzun olduğu için de rağbet görüyor" diye konuştu.