MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuşlu telefonda talep patlaması! Kimse yanına yaklaşmazken kıymete bindi
GeriGündem Tuşlu telefonda talep patlaması! Kimse yanına yaklaşmazken kıymete bindi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 25 Şubat 2021 - 12:16 | 

Tuşlu telefonda talep patlaması! Kimse yanına yaklaşmazken kıymete bindi

Unutulmaya yüz tutan, kamerasız ve tuşlu telefonlara talep patlaması yaşanıyor. Son zamanlarda artan yoğun talep nedeniyle tuşlu telefon stokları tükenmeye başladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Unutulmaya yüz tutan, kamerasız ve tuşlu telefonlara talep patlaması yaşanıyor. Son zamanlarda artan yoğun talep nedeniyle tuşlu telefon stokları tükenmeye başladı.

2
Abone Olgoogle-news

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonların kullanımının artmasının ardından, kamerasız ve tuşlu telefonlar rafa kaldırıldı.

3
Abone Olgoogle-news

Ancak son dönemde rafa kaldırılan tuşlu telefonlara yoğun bir talep var.

4
Abone Olgoogle-news

Tuşlu telefonlara yoğun talebin nedenlerinden biri Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen kısmi telefon kullanımına yönelik izin verilmesiyle ilgili karar...

5
Abone Olgoogle-news

Birçok kişi askere gidecek yakını için tuşlu telefonlara yeniden ilgi göstermeye başladı. Askerde kullanmak isteyenlerin yanı sıra bazı kişiler ise nostalji için veya şarj ömrü daha uzun olduğu için eskiye dönüş yaparak tuşlu telefon kullanmaya başladı.

6STOKLARIMIZ TÜKENDİ
Abone Olgoogle-news

'STOKLARIMIZ TÜKENDİ'

Tuşlu telefonlara yönelik rağbetin arttığını ve stoklarının tükendiğini anlatan telefon satıcısı ve tamircisi Hasan Atmaca, "İnsanlar şu an dokunmatik telefonlar kullanıyor, ama TSK'nın tuşlu telefona izin vermesiyle eskiye dönüş oldu. Son aylarda tuşlu telefonlara çok fazla rağbet arttı" dedi.

7
Abone Olgoogle-news

Atmaca, "Öyle ki bir zamanlar yüzlerce olan tuşlu telefon stokumuz bile tükendi. Elimizde bulunan tuşlu telefonları 100 ile 200 lira arasında fiyatlara satıyoruz. Bu tuşlu telefonları bazı insanlar ilgi duydukları ve nostaljik olduğu için de tercih ediyorlar. Tuşlu telefonlar aynı zamanda şarj ömrü uzun olduğu için de rağbet görüyor" diye konuştu.

8DAHA AZ ARIZALANIYOR VE ŞARJI UZUN GİDİYOR
Abone Olgoogle-news

'DAHA AZ ARIZALANIYOR VE ŞARJI UZUN GİDİYOR'

Serdar Bahri ise Şarjı uzun ömürlü olduğu ve az arıza verdiği için tuşlu telefon kullandığını belirtti.

9
Abone Olgoogle-news

Bahri, "Ben tuşlu telefon kullanıyorum. Bu telefonlar nostaljik olduğu için ilgimi çekiyor. Daha az arıza veriyor, bataryası daha uzun gidiyor" dedi.

10
Abone Olgoogle-news

Serdar Bahri, "Son süreçte nostaljiyi yaşamak adına tuşlu telefon kullanmaya başladım" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi