TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama
TUS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. TUS yerleştirme sonuçları hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘Değerli hekimlerimiz, 8-14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-TUS 2.Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.’ dedi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
TUS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. TUS tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek.
2
TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
08 - 14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. < br>Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ekim 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. < br> TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
3
Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.