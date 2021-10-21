TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama

TUS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. TUS tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı. Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. TUS yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulanabilecek.