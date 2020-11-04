TUS tercileri ne zaman? İşte 2020 TUS tercih süreci hakkında bilgi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Bu gelişmenin ardından 2020 TUS tercihleri gündeme geldi. Peki, TUS tercileri ne zaman?
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2020-TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile birlikte bu kez tercih süreci araştırma konusu oldu. Aldıkları puanlar bazında branş tercihi yapacak adaylar, ÖSYM'nin tercih sürecini ne zaman başlatacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SINAV SONUCU AÇIKLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Ekim'de düzenlenen TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
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TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TUS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Ancak geçmiş dönemler baz alındığında, sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra tercih sürecinin başladığı görülüyor.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.