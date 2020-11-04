TUS tercileri ne zaman? İşte 2020 TUS tercih süreci hakkında bilgi

2020-TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile birlikte bu kez tercih süreci araştırma konusu oldu. Aldıkları puanlar bazında branş tercihi yapacak adaylar, ÖSYM'nin tercih sürecini ne zaman başlatacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...