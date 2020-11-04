MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTUS tercileri ne zaman? İşte 2020 TUS tercih süreci hakkında bilgi
GeriGündem TUS tercileri ne zaman? İşte 2020 TUS tercih süreci hakkında bilgi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 12:04 | 

TUS tercileri ne zaman? İşte 2020 TUS tercih süreci hakkında bilgi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Bu gelişmenin ardından 2020 TUS tercihleri gündeme geldi. Peki, TUS tercileri ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020-TUS 2. Dönem sınav sonuçlarının erişime açılması ile birlikte bu kez tercih süreci araştırma konusu oldu. Aldıkları puanlar bazında branş tercihi yapacak adaylar, ÖSYM'nin tercih sürecini ne zaman başlatacağını merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2SINAV SONUCU AÇIKLANDI
Abone Olgoogle-news

SINAV SONUCU AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4 Ekim'de düzenlenen TUS ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

3TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Abone Olgoogle-news

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TUS tercih sürecinin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Ancak geçmiş dönemler baz alındığında, sonuçlardan yaklaşık 1 hafta sonra tercih sürecinin başladığı görülüyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi