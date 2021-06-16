TUS tercihlerinde son gün: 2021 TUS ek tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
TUS ek tercih tarihlerinde verilen süre bugün sona erecek.10 - 16 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) Ek tercih işlemleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile tamamlanacak. Ek yerleştirme işleminde, adayların 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları göz önünde bulundurması gerekecek. Tercih ücreti , ÖSYM’nin internet sitesinde TUS tercih kılavuzunda yer alan bankalara yatırılacak. Peki, TUS ek tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar.
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2021 TUS ek tercihleri nasıl yapılır sorusu başvurular için son güne girilmesinin ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, TUS ek tercihleri 16 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. TUS Ek yerleştirme ücreti 25.00 TL olacak. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklar.
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TUS 2021 EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, tercihlerini bireysel olarak 10 Haziran’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi. Ek tercih işlemleri, 16 Haziran saat 23.59’da sona erecek.
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Açıklamada , “Ek yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme ile ilgili kılavuz ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.
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EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR?
Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2021-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 25.00 TL’dir.
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Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.