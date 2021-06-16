TUS tercihlerinde son gün: 2021 TUS ek tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2021 TUS ek tercihleri nasıl yapılır sorusu başvurular için son güne girilmesinin ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, TUS ek tercihleri 16 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. TUS Ek yerleştirme ücreti 25.00 TL olacak. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklar.