TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu? Açıklama geldi!

SONUÇ: 7



İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.



SONUÇ: 8



Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.



BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:



TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.



Hayırlı olsun."



