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TUS tercihleri ne zaman yapılacak? 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu? Açıklama geldi!

#TUS#Ösym#Fahrettin Koca

TUS tercihlerinin ne zaman başlayacağı söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanması ile gündeme geldi. 06 Mart 2022 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) puanlarına göre tercihlerini yapacak olan adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Kontenjan ve puan türüne göre gerçekleşecek olan TUS tercihleri, tercih kılavuzunun yayınlanması ile başlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca kontenjanlarla ilgili önemli detayı duyurdu. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, 2022 TUS tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5TUS tercihleri ne zaman yapılacak 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu Açıklama geldi

TUS tercihleri ne zaman, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Tıp mezunu binlerce adayın katıldığı TUS sonrası tercihler için geri sayım başladı. 31 Mart 2022 tarihinde söz konusu sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla beklentiler artarken, kontenjanlarla ilgili Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun." dedi. TUS tercihleri kontenjanlarla beraber belli olacak.

2/5TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercih kılavuzu ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, ‘TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var. Hayırlı olsun.’ dedi.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

3/5TUS tercihleri ne zaman yapılacak 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu Açıklama geldi

"Resmi Gazete’de yayınlandı

8 Nisan'da Meclis’te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

4/5TUS tercihleri ne zaman yapılacak 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu Açıklama geldi

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

5/5TUS tercihleri ne zaman yapılacak 2022 TUS tercih tarihi belli oldu mu Açıklama geldi

SONUÇ: 7

İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına “Asistanlıkta Adalet” kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:

TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.

Hayırlı olsun."

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#TUS#Ösym#Fahrettin Koca