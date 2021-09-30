TUS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu tercih tarihi için gözler ÖSYM'de!
TUS tercih tarihleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. 5 Eylül 2021 tarihinde ÖSYM tarafından organize edilen söz konusu sınavın sonuçlarına göre, yerleştirme başvuruları başlayacak. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek. 2021 TUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için adaylarda yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı göz önünde bulundurulacak. Peki, TUS tercihleri ne zaman? İşte, 2021 2. dönem TUS tercih tarihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercih tarihleri için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. 27 Eylül tarihinde açıklanan 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları ile tercihler için adayların heyecanlı bekleyişi başladı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu ile 2021-TUS tercih tarihleri belli olacak. Ancak tercihler hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
2
TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TUS tercihi adayların puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde bulundurularak yapılacak. Elektronik ortamda gerçekleşecek olan TUS tercihleri ÖSYM tarafından yayınlanan TUS tercih kılavuzu ile alınacak.
TUS tercih tarihlerinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Adaylar; 2021-TUS 1. Dönem ve 2021-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.
3
TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
4
Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45'ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.
5
ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır.
Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.