TUS tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) alınan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) tercihleri 26 Kasım'da sona erdi. Tercihlerini yapan binlerce Tıp Fakültesi mezunu vatandaş, şimdi ise sonuçların ne zaman erişime açılacağını öğrenmek istiyor. Peki, TUS tercihleri ne zaman açıklanacak?
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TUS tercih işlemleri, 26 Kasım'da sona erdi. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebildi. Bu gelişmenin ardından gündeme tercih sonuçları geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihlerinin ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Geçtiğimiz yıllardaki işlemler baz alındığında sonuçların yapılacak değerlendirmenin ardından 2 hafta içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
TUS HAKKINDA
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.
Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.