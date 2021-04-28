TUS tercihleri nasıl yapılır? TUS 2021 tercih kılavuzu yayımlandı
TUS tercihleri son dakika açıklamasının ardından başladı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih işlemleri 28 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Peki TUS tercihleri nasıl yapılır? İşte tercih kılavuzu ve detaylar
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TUS tercihleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ‘Değerli hekimlerimiz, 2021-TUS 1.Dönem tercihlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 28 Nisan-4 Mayıs 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.’ dedi. İşte TUS tercih kılavuzu
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TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 04 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Nisan 2021 günü saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2021-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.