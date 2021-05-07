TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den son bilgiler
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 28 Nisan- 04 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları mart ayında yapılmış, ardından da sonuç açıklaması ve tercih süreci başlamıştı. Şimdi ise tercih sonuçları merak konusu oldu. İşte, TUS tercih sonuçları hakkında ayrıntılar...
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TERCİHLER TAMAMLANDI
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak tamamladı.
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TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
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2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınladı. Adayların bu bilgileri incelemeleri gerekiyor.
Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.