TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den son bilgiler

2021-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, ÖSYM’nin internet sitesinde yayınladı. Adayların bu bilgileri incelemeleri gerekiyor.



Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



