Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı! İşte www.osym.gov.tr ile sonuç ekranı

Güncelleme Tarihi:

#TUS#Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 10:09

TUS 1. Dönem sonuçları açıklandı. TUS sonuçları ösym.gov.tr ile erişime açıldı. Tıpta Uzmanlık Sınavı 15 Nisan'da gerçekleştirildi. Alanını belirlemek için sınava katılan adaylar TUS sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. TUS sınav sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek. Adaylar, sonuç ekranında görüntüledikleri puanlar ile beraber 2023 TUS kontenjanları ile duyurulan programlara başvuru yapabilecek. İşte TUS 2023 sınav sonuçları sorgulama ekranı...

1/5TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı İşte www.osym.gov.tr ile sonuç ekranı



TUS sonuçları açıklandı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı geride bıraktığımız Nisan ayı içerisinde tamamlandı. Kahmanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS sınavlarının ertelendiğini duyurmuştu. Sınavların tamamlanmasıyla beraber TUS sonuçları da belli oldu. TUS sınavı değerlendirmesinde 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek. Mesleki bilgi sınavında adayların katıldıkları iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar toplanacak adayların ham puanlarına standart sapma eklenecek. İşte, TUS sınav sonucu sorgulama ekranı…

2/52023 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'de konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Temel Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 74 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir."

3/5TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI

TUS SONUCU SORGULAMA EKRANI

2023-TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | TUS 2023 sınav sonuçları açıklandı İşte www.osym.gov.tr ile sonuç ekranı

TUS sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

5/5 TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

 Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. 5.3. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TUS#Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı#ÖSYM