TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den tarih bilgisi geldi

2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları sona erdi. Şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarih merakla araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...



ÖSYM, 2021-TUS 1. dönem Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları yapıldı. Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verildi.



TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.



STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.



