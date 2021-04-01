TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları geride kaldı. Geçtiğimiz günlerde sınava katılım sağlayan binlerce aday, şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarih merakla araştırılıyor. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca yapılan, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı birinci dönem sınavları sona erdi. İşte, sonuçlara dair son bilgiler...
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TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.
STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.