TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.



STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.



