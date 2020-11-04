TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları 2020 nereden sorgulanır?
TUS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2020 yılında 4 Ekim'de merkezi olarak yapıldı. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başladı ve 150 dakika sürdü. Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecekler. İşte TUS sonuçları sorgulama ekranı...
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TUS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 04 Ekim 2020 tarihinde yapıldı. Sonuçlar erişime açıldı. İşte TUS sonuçları sorgulama ekranı…
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TUS SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
TUS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte yapılan açıklama:
04 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.