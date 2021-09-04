TUS ne zaman saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav süresi
TUS sınav tarihi için geri sayım devam ediyor. 13 Temmuz - 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştiren adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, koordinesinde söz konusu sınava katılım sağlayacaklar. 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavlarında adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar. Peki, TUS ne zaman saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? İşte, 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınav süresi.
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TUS sınavı saat kaçta başlayacak sorusu adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Aylardır sınava hazırlanan adaylar, TUS sınavında kendilerine sorulan sorulara yanıt arayacaklar. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak. TUS sınavı Temel Tıp Bilimleri Testi 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi 14.45'te başlayacak ve 150 dakika olacak.
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TUS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak. Temel Tıp Bilimleri Testi, saat 10.15’te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.
Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak, 120 çoktan seçmeli sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.
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TUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Eylül'de yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2021-TUS (2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
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Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
2021-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) birinci aşama sınavları için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2021-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) ikinci aşama sınavları için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.