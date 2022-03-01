TUS ne zaman? İşte 2022 TUS takvimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının organize ettiği 2022-TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci bitti. İşte, konuya dair merak edilenler...
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 6 Mart’ta yapılacağını açıkladı.
Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.