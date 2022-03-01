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TUS ne zaman? İşte 2022 TUS takvimi

#TUS#ÖSYM#2022 TUS

2022 TUS sınavı için başvuru süreci, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden geride kaldı. Gözler şimdi sınav tarihinde. Peki, 2022-TUS 1. Dönem sınavı ne zaman?

1/4TUS ne zaman İşte 2022 TUS takvimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının organize ettiği 2022-TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci bitti. İşte, konuya dair merak edilenler...

2/4TUS ne zaman İşte 2022 TUS takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) 6 Mart’ta yapılacağını açıkladı.

3/4TUS ne zaman İşte 2022 TUS takvimi

Başvurular elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

4/4TUS ne zaman İşte 2022 TUS takvimi

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor” denildi.

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#TUS#ÖSYM#2022 TUS