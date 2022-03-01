TUS ne zaman? İşte 2022 TUS takvimi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 1. Dönem) için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının organize ettiği 2022-TUS 1. Dönem sınavı için başvuru süreci bitti. İşte, konuya dair merak edilenler...