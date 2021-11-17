TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı: TUS ek yerleştirme 2021 2. dönem kontenjanları ve başvuru tarihi!
TUS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Uzmanlık sınavına katılıp yerleşemeyen adaylar için kılavuz ile erişime açılan TUS ek tercih kontenjan bilgileri önem arz edecek. TUS ek yerleştirme 2. dönem başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ile gerçekleşecek. Peki, ek yerleştirme ücreti ne kadar? İşte, TUS ek yerleştirme 2021 2. dönem kontenjanları ve başvuru işlemleri hakkında ayrıntılar.
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TUS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 Kasım tarihinde başladı. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak. 25.00 TL olan TUS ek tercih yerleştirme ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ödemeler alanından yatırılacak.
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TUS EK TERCİH İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri, 17 - 23 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. TUS ek tercih kontenjanları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. Aşağıdaki ekrandan TUS ek tercih kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Ek yerleştirme, 2021-TUS 2. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 25.00 TL’dir. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.