TUS ek tercih kılavuzu yayınlandı: TUS ek yerleştirme 2021 2. dönem kontenjanları ve başvuru tarihi!

TUS ek tercih başvurusu nasıl yapılır, sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) Ek tercih işlemleri, 17 Kasım tarihinde başladı. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacak. 25.00 TL olan TUS ek tercih yerleştirme ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan ödemeler alanından yatırılacak.