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Turuncu alarm nedir? İşte Meteorolojinin turuncu alarm tanımı

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İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle peş peşe uyarılar geliyor. Meteoroloji, İstanbul'a turuncu uyarıda bulunurken Vali Ali Yerlikaya zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Yurt genelinde hava durumu ile ilgili yapılan uyarılar turuncu alarmın ne anlama geldiği ile alakalı bilgilerin araştırılmasına neden oldu. Peki, turuncu alarm nedir? İşte Meteorolojinin turuncu alarm tanımı

1/3Turuncu alarm nedir İşte Meteorolojinin turuncu alarm tanımı

Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın işleyişini aksatan, can ve mal kayıplarına sebep olabilen meteorolojik olaylardır. Meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna duyurulmasıdır.

2/3Turuncu alarm nedir İşte Meteorolojinin turuncu alarm tanımı

Hava durumunda yaşanan meteorolojik farklılıkları ifade etmek için kullanılan renk kodu sistemi, sarı, kırmızı, turuncu alarm gibi renklerle adlandırılıyor.

3/3Turuncu alarm nedir İşte Meteorolojinin turuncu alarm tanımı

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum" larda kullanılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turuncu alarm için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." tanımını yapıyor.

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