Turuncu alarm nedir? İşte Meteorolojinin turuncu alarm tanımı

Kuvvetli meteorolojik hadiseler, günlük hayatın işleyişini aksatan, can ve mal kayıplarına sebep olabilen meteorolojik olaylardır. Meteorolojik uyarılar, kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması, zarar ve kayıpların en aza indirilmesi, vatandaşların ve ilgililerin gerekli tedbirleri almasına yönelik bilgi ve verilerin kamuoyuna duyurulmasıdır.
Hava durumunda yaşanan meteorolojik farklılıkları ifade etmek için kullanılan renk kodu sistemi, sarı, kırmızı, turuncu alarm gibi renklerle adlandırılıyor.
Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum" larda kullanılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turuncu alarm için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." tanımını yapıyor.