Turşu uygun koşullarda yapıldığında inanılmaz faydalı!

Bağışıklık sistemini destekliyor Sebze ve meyvelerden oluşan turşu, içeriğinde bağışıklık sistemini güçlendiren pek çok vitamin, mineral ve antioksidan barındırıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Bilgili Tokgöz farklı sebzelerin turşularını tüketmenin vücuda alınan antioksidan çeşitliliğini artırdığı için daha fazla yarar sağladığını belirterek, “Bunlardan en önemlileri ise polifenollerden ve betalaninden zengin olan pancar turşusu ile içinden glikosinolat maddesi elde edilen lahana turşusudur. Yüksek antioksidan çeşidi ve kapasiteleri nedeniyle bu sebzelerden yapılan turşu tüketerek soğuk algınlığına karşı kalkan oluşturabilirsiniz” diyor.