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Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 12:51 | 

Türkücü Ceylan vefat eden yeğeni Nazlıcan Arkan'ı andı

Türkücü Ceylan, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden yeğeni Nazlıcan Arkan'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Ceylan, 'Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem' mesajını paylaştı.

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Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz yıl aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan, bir süre yoğun bakımda kalmıştı. Yaşam mücadelesi veren 25 yaşındaki Arkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Yeğeninin cenazesinde konuşan Ceylan gözyaşlarını tutamayarak “Analar varken çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik yavrum Nazlıcan. Herkes namaza gitsin lütfen" demişti.

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Bugün yeğeni Nazlıcan'ı ölümünün birinci ölüm yıl dönümünde anan Ceylan, yürek burkan bir paylaşımda bulundu.

4MELEK OLDUN NAZLICANIM
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"MELEK OLDUN NAZLICAN'IM"

Yeğenine duyduğu özlemi dile getiren Ceylan, paylaşımında "Sensiz geçen bir yıl boyunca bize hiç güneş doğmadı teyzem. Yüreğimin sızısı en büyük yaram Nazlıcan'ım kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyim. Tarifi imkansız bir acı, ateş içinde gün geçtikçe daha da büyüyor. Mekanın cennet olsun, nur içinde uyu Nazlı kızım" ifadelerine yer verdi.

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Ünlü şarkıcı yeğeninin birkaç pozunu, "Ellerimizden kayıp gittin melek oldun Nazlıcan'ım" notuyla paylaştı.

6NAZLICAN ARKAN KİMDİR
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NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Ceylan'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumlu. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunu. Bir bankada görev yapan Arkan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmişti.

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