Türksat 5B nedir, özellikleri neler? Türksat 5B'nin fırlatılacağı tarih belli oldu
Türksat 5B'nin fırlatılacağı tarih belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacağını söyledi. Türksat 5B uydusunun, Space X firmasının ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 tip roketiyle fırlatılması planlanıyor. Peki, Türksat 5B nedir, özellikleri neler?
Türksat 5B, kasım 2017'de Türksat A.Ş. ile yapılan sözleşmeye binaen, AIRBUS D&S (Defence and Space) firması tarafından üretilen ve 42˚ Doğu yörüngesinde hizmet verecek haberleşme uydusudur. Bu uyduyla Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı beşe, toplam uydu sayısı ise sekize çıkacaktır. Söz konusu uydu, Türksat AŞ'ye yörüngede teslim edilecektir. Sözleşme kapsamında TÜRKSAT-5A uydusunun da üretimi ve fırlatılması ile teknoloji transfer eğitim programı da bulunmaktadır.
Türksat 5B Özellikleri
Türksat 5B uydusu yaklaşık 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırmaktadır.
Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 50 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlanmış olacak, hâlihazırdaki mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde de etkin bir biçimde yerini alacak şekilde uzaydaki kapasitenin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı özellikle yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecektir.
Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 50 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlanmış olacak, hâlihazırdaki mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde de etkin bir biçimde yerini alacak şekilde uzaydaki kapasitenin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı özellikle yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecektir.