Türksat 5B nedir, özellikleri neler? Türksat 5B'nin fırlatılacağı tarih belli oldu

Türksat 5B Özellikleri

Türksat 5B uydusu yaklaşık 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kW güç kapasitesine sahip olup, ayrıca yeni nesil elektrikli itki sistemi barındırmaktadır.



Frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 50 Gbps’den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlanmış olacak, hâlihazırdaki mevcut Ka-bant veri iletim kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde de etkin bir biçimde yerini alacak şekilde uzaydaki kapasitenin kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca, Türksat 5B uydusunun sağlayacağı özellikle yüksek veri kapasitesiyle Türkiye'nin karasal altyapıyla erişilemeyen yerlere ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecektir.