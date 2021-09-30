TURKOVAC yerli aşı ne zaman üretilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC aşısı mesajı!
Yerli aşıTURKOVAC'ın üretim tarihi, koronavirüs salgını döneminde gündemde yer almayı sürdürüyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)iş birliği ile geliştirilen yerli aşının acil kullanım seviyesine geldiği Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanmıştı. TURKOVAC ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yerli aşının seri üretime geçirerek yakın zamanla kullanımına sunulmasının taahhüt edildiğini belirtti. Peki, TURKOVAC ne zaman çıkacak ve üretilecek? İşte, o konuyla ilgili detaylı bilgiler.
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TURKOVAC aşısının üretim tarihi için önemli adım atıldı. Turkovac üretimi konusunda çalışmalar hızlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre yerli aşının ekim ayında seri üretime geçmesi bekleniyor.
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YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında merak edilen soruları yanıtladı. Koca, açıklamasında, " Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac’ın Sinovac’dan daha etkin olduğu saptandı.
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ACİL KULLANIM ONAYI NE ZAMAN ÇIKAR?
Verilen bilgiye göre, süreç tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacak. Acil kullanım onayı alması durumunda, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşıların izlediği yolu izleyecek. Uzmanlar, yerli aşının ancak kasım veya aralık itibarıyla kullanıma gireceğini dile getiriyor.
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SINOVAC’TAN ETKİLİ
DSÖ’nün yüzde 50 etkinliği yeterli bulduğu belirtilirken, yapılan çalışmalarda Turkovac’ın Sinovac’dan daha etkin olduğu saptandı. Aşının, İngiliz varyantı virüs için başarılı koruma sonucu verdiği, Delta varyantı için de denemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Dozun etkinliği, iki aşı arasındaki etkinlik farkı gibi değerlendirmeler yapıldı. Çalışmalara 18-55 yaş grubunda olanlar katıldı.