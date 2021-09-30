TURKOVAC yerli aşı ne zaman üretilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TURKOVAC aşısı mesajı!

TURKOVAC aşısının üretim tarihi için önemli adım atıldı. Turkovac üretimi konusunda çalışmalar hızlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, " TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre yerli aşının ekim ayında seri üretime geçmesi bekleniyor.