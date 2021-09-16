TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı için önemli bilgiler

Caparov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay, "Yerli aşımızı sadece milletimizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına aralıksız gayret sarf ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



Oktay, "Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler sürüyor." bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla yerli aşı TURKOVAC'ın tüm dünyada kullanılan bir aşı olması, uluslararası nitelik kazanması için önemli adımların atıldığını vurguladı.