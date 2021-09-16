TURKOVAC ne zaman çıkacak? Yerli aşı için önemli bilgiler
TURKOVAC yerli aşı ne zaman çıkacak sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları devam ederken Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada," Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullandı. Yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayının yakın zamanda alınması ön görülüyor. İşte, yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak sorusunun cevabı
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TURKOVAC yerli aşının kullanım tarihi öne çıkan konuların başında geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini bildirdi. Bakan Koca, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı TURKOVAC'ın üretime başlanacağı tarihle ilgili de bilgiler verdi. Peki, yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak? İşte, TURKOVAC aşısı için tarih detayı.
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YERLİ AŞI TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında merak edilen soruları yanıtladı. Koca, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır." dedi. Yerli aşının üretim tarihi hakkında ise Bakan Koca şunları söyledi;
Aşı olan, riski herkes için azaltır. Sizleri aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.
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TURKOVAC'IN FAZ 3 ÇALIŞMASI KIRGIZİSTAN'DA YÜRÜTÜLECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata vardıklarını açıkladı.
Kırgızistan'daki temaslarının ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli Kovid-19 aşısı konusunda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Oktay, yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Kırgızistan'da da yürütülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile mutabakata varıldığını söyledi.
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Caparov ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Oktay, "Yerli aşımızı sadece milletimizin değil, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına aralıksız gayret sarf ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Oktay, "Pakistan, Azerbaycan, Arjantin, Kolombiya ve Polonya başta olmak üzere pek çok ülke ile de Faz 3 çalışmalarının yürütülmesi konusunda görüşmeler sürüyor." bilgisini paylaşarak, bu çalışmalarla yerli aşı TURKOVAC'ın tüm dünyada kullanılan bir aşı olması, uluslararası nitelik kazanması için önemli adımların atıldığını vurguladı.
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Oktay, şunları söyledi:
"Yerli aşımız TURKOVAC ile edindiğimiz bu tecrübeyle diğer yerli aşı çalışmalarımızda da uluslararası anlamda hızla yol alacağız. TURKOVAC, acil kullanım onayı için başvuru aşamasına giderek yaklaşıyor. Diğer yandan VLP türündeki aşımız da Faz 3 başvuru aşamasına geldi. Seri üretim için kapasite artırım çalışmalarımız bir yandan sürüyor. İlgili kurumlarımız mevcutta aşı üretim kapasitesi olan özel sektör firmalarımızla kapasite artışı için yakın çalışıyorlar ve teknik ve mali destek veriyorlar."