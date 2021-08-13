TURKOVAC ne zaman çıkacak? İşte yerli aşı çalışmalarında son durum!
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC aşısına ilişkin "Yaptığımız bir çalışmada İngiliz varyantına karşı aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gösterdik. Delta varyantı ile ilgili de iyi sonuç alırız diye ümit ediyoruz." dedi. Yerli aşı ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise uygulamaya başlanacağı tarih. Peki, TURKOVAC ne zaman çıkacak?
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Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için e-Nabız mobil uygulamasından da gönüllü olunabiliyor. Yerli inaktif Kovid-19 aşısı Turkovac'ın klinik çalışmaları için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız mobil uygulamasından da alınmaya başlandı. İşte, yerli aşı çalışmalarında son durum...
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FAZ 3 ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
TURKOVAC aşısıyla ilgili klinik öncesi çalışmaların bitirildiğini ve Faz-3 çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özdarendeli, "TURKOVAC aşısı 3. faza yeni geçti. Şimdi son aşaması olan, yani kullanım onayı almadan önceki son aşama Faz-3, binlerce gönüllüde denenmesi gereken bir aşama. Şu anda Faz-3 aşamasınayız. Bundan sonraki aşama artık aşının yaygın olarak kullanılması, iyi sonuçlar çıktığı takdirde." diye konuştu.
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İNGİLİZ VARYANTINA KARŞI ETKİLİ
Özdarendeli, TURKOVAC aşısının İngiliz ve Delta varyantlarına karşı etkili olup olmadığı yönündeki soruyu, "İngiliz varyantıyla ilgili, rektörümüzün de destekleriyle hızlı bir proje yaptık. İngiliz varyantına karşı yaptığımız çalışmalarda, TURKOVAC aşısı yüzde 100 etkili. Transferik farelerde yaptığımız çalışmalarda yüzde 100 etkin olduğunu bulduk. Delta varyantı ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili şu anda tam bir veri olmadığı için onu söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.
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YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Aşının Faz-3 aşamasının tamamlanmasıyla Türkiye'nin yaygın aşılama programında eli daha güçlü hale gelecek.
Yerli aşının yıl sonuna doğru kullanıma hazır olabileceği tahmin ediliyor.