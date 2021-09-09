TURKOVAC aşısı ne zaman üretilecek ve çıkacak? Yerli aşı TURKOVAC'a acil kullanım onayında yeni gelişme! Bakan Koca açıkladı
Yerli aşı TURKOVAC'ın kullanım tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", gönüllülerde uygulanırken, acil kullanım onayı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklama geldi. Düzenlenen basın toplantısı sonrası yerli aşı TURKOVAC'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, TURKOVAC'ın acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldiğini duyurdu. Peki, TURKOVAC aşısı ne zaman üretilecek? İşte, ayrıntılar.
Yerli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isminin "TURKOVAC" olduğu açıklanan yerli inaktif Kovid-19 aşısı, yaygın kullanım öncesi acil kullanım onayı için çalışmalarda sona gelindi. TURKOVAC aşısı ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." dedi. Geçtiğimiz haftalarda da bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının sonbaharda üretilmesinin beklendiğini söylemişti.
YERLİ AŞI TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında merak edilen soruları yanıtladı. Koca, "(Kovid-19 aşısı) 100 milyon doz başarısı bizi büyük bir sonuca hazırlıyor. Bu sonuç, hızla ulaşabileceğimize inandığım toplum bağışıklığıdır." dedi. Yerli aşının üretim tarihi hakkında ise Bakan Koca şunları söyledi;
Aşı olan, riski herkes için azaltır. Sizleri aşıda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Bugün sizlere önemli bir müjdem daha var. Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı hakkında bilgi vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Aşılamada dünyada ortalamasına göre gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da sıkıntımız bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum.' demişti .
Aşıyla ilgili tarih veren Erdoğan," Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
UZMANLARDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TURKOVAC aşısının Kayseri'de uygulanacak olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi.
Gönüllülerin aşıya yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşıya TURKOVAC adı verildi. Bu aşının faz-3 çalışmasına hastanemizde başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışma TÜSEB tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz-3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun bir şekilde yürütülecek. Ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşıyı inaktif aşı olan Sinovac ile kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da Sinovac'ın etkinliğini bunla karşılaştırmış olacağız. Bu konu ile alakalı, vatandaşlarımız aşı çekincesini, kafalarındaki sorunları bir tarafa bıraksınlar. Tüm vatandaşlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz."
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