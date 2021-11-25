TURKOVAC aşısı çıktı mı, ne zaman uygulanacak? TURKOVAC aşısı hakkında bilgiler
TURKOVAC aşısı ile ilgili son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. TURKOVAC aşısı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bakan Koca açıklamasında, ‘Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir.’ açıklamasında bulundu. Peki, TURKOVAC aşısı çıktı mı, ne zaman uygulanacak? İşte aşıya dair merak edilenler
TURKOVAC aşısı gündemde yer alıyor. Turkovac, inaktif tipte bir koronavirüs aşısıdır. Aşının Faz-1 çalışmaları 44, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında TURKOVAC'ın yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ettiklerini belirtti.
TURKOVAC AŞISI ÇIKTI MI?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, TURKOVAC'ın yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ettiklerini belirtti.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
TURKOVAC AŞISI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Hürriyet’ten Gaye Kobal ve İsmail Sarı merak edilen soruları uzmanlara sordu. İşte TURKOVAC aşısı hakkında bilgiler
1-) Turkovac’ın şu an uygulanan diğer aşılardan farkı nedir? Sadece hatırlatma dozu olarak mı kullanılacak?
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac içerik açısından Sinovac aşısıyla aynı özelliklerde. Ancak çalışmalar gösteriyor ki etkinlik olarak daha başarılı. Bu hali ile Turkovac, aşı olmamışlar için alternatif bir seçenek olarak kullanılabilir.
Doç. Dr. Sezer Okay: Alternatif aşı olması dışında şu an için Turkovac’ın Sinovac aşısı olanlarda hatırlatma dozu olarak kullanılması söz konusu.
2-) Peki Turkovac nasıl geliştirildi, hangi aşamadan geçerek bugüne kadar geldi?
Doç. Dr. Sezer Okay: Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte 2020’nin başlarında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, yerli Covid-19 aşısının geliştirilebilmesi için yaklaşık 15 projeyi destekledi.
Bu projelerden birisi de Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yürütücülüğünde başlayan inaktif Covid-19 aşısının geliştirilmesiydi. O dönemde virüsün varyantları henüz ortaya çıkmadığı için bu aşının geliştirilmesi Wuhan suşu kullanılarak başladı. Kısa sürede yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı ve bu aşıya ‘ERUCOV-VAC’ adı verildi. Daha sonra da Turkovac adıyla değiştirildi.
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac, inaktif tipte bir Koronavirüs aşısı. İnaktif aşı; kültürde üretilen, daha sonra hastalık yapıcı yeteneğini yok etmek için genellikle ısı ya da kimyasal işlemlere maruz bırakılarak inaktive edilen virüs partikülleri içerir
Turkovac, Erciyes Üniversitesi’nde ilk olarak SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarması aşamasıyla başladı. Aşının Faz-1 çalışmaları 44, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütüldü. Ortaya çıkan testlerin sonucunda Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısından daha etkili olduğunu açıklandı.
1-) Turkovac’ın şu an uygulanan diğer aşılardan farkı nedir? Sadece hatırlatma dozu olarak mı kullanılacak?
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac içerik açısından Sinovac aşısıyla aynı özelliklerde. Ancak çalışmalar gösteriyor ki etkinlik olarak daha başarılı. Bu hali ile Turkovac, aşı olmamışlar için alternatif bir seçenek olarak kullanılabilir.
Doç. Dr. Sezer Okay: Alternatif aşı olması dışında şu an için Turkovac’ın Sinovac aşısı olanlarda hatırlatma dozu olarak kullanılması söz konusu.
2-) Peki Turkovac nasıl geliştirildi, hangi aşamadan geçerek bugüne kadar geldi?
Doç. Dr. Sezer Okay: Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla birlikte 2020’nin başlarında Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, yerli Covid-19 aşısının geliştirilebilmesi için yaklaşık 15 projeyi destekledi.
Bu projelerden birisi de Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin yürütücülüğünde başlayan inaktif Covid-19 aşısının geliştirilmesiydi. O dönemde virüsün varyantları henüz ortaya çıkmadığı için bu aşının geliştirilmesi Wuhan suşu kullanılarak başladı. Kısa sürede yapılan çalışmalar başarıyla tamamlandı ve bu aşıya ‘ERUCOV-VAC’ adı verildi. Daha sonra da Turkovac adıyla değiştirildi.
Prof. Dr. İlhami Çelik: Turkovac, inaktif tipte bir Koronavirüs aşısı. İnaktif aşı; kültürde üretilen, daha sonra hastalık yapıcı yeteneğini yok etmek için genellikle ısı ya da kimyasal işlemlere maruz bırakılarak inaktive edilen virüs partikülleri içerir
Turkovac, Erciyes Üniversitesi’nde ilk olarak SARS-CoV-2 virüsünün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarması aşamasıyla başladı. Aşının Faz-1 çalışmaları 44, Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinden yürütüldü. Ortaya çıkan testlerin sonucunda Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısından daha etkili olduğunu açıklandı.