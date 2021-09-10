Türklerden çifte vatandaşlık tepkisi... ‘Burada 60 yıldır...’

ENTEGRASYONA ENGEL DEĞİL Dr. Erdal Osmançelebioğlu: “Bunlar aslında doğal olarak çifte vatandaş. Türkiye’ye gidiyorlar Alman sayılıyorlar, Almanya’ya geliyorlar Türk sayılıyorlar. Her iki kimliği de yansıtıyorlar. Çifte vatandaşlık kesinlikle verilmeli. Özellikle birinci neslin geldikleri topraklardan köklerini koparmasını istemek yanlış bir şey. 60 yıldır burada yaşayan bu insanlara neden bu hak verilmiyor anlamış değilim. Neyi amaçlıyorlar. Bu insanların iki pasaportunun olması entegrasyona mı engel, kime faydası var insanlara bu hakkı vermemenin? Almanlara bir faydası mı var. Bence çok yanlış bir karar. Bu hakkın mutlaka verilmesinden yanayım.”