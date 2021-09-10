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Avrupa
Hülya SANCAK / DÜSSELDORF
Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 09:54 | 

Türklerden çifte vatandaşlık tepkisi... ‘Burada 60 yıldır...’

Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) istisnasız herkese çifte vatandaşlık verilmesini öneren yasa tasarısı, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Meclisi’nde yapılan oylamada CDU, FDP ve aşırı sağcı parti AfD’nin oylarıyla reddedildi. Tasarının reddedilmesine eyalette yaşayan Türkler çok büyük tepki gösterdi.

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1MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Bahattin Gemici (KRV Seçim Hakkı Girişimi Başkanı): “1.5 milyon yurttaşımızı ilgilendiren çifte vatandaşlık konusunu sürekli gündemde tutmalı, ısrarla bu hakkı talep etmeliyiz. KRV Seçim Hakkı Girişimi olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm sivil toplum kuruluşlarının eşit haklar mücadelemize destek vermelerini istiyoruz. 26 Eylül’de yapılacak federal seçimlerde Alman vatandaşı olan yurttaşlarımızı oy kullanmaya ve bizim taleplerimize destek olan partilere oy vermeye çağırıyoruz.”

2KABUL ETMEYİŞİN BİR İFADESİ

KABUL ETMEYİŞİN BİR İFADESİ

Eyüp Tuzkaya (UWG/Aktiv für Neuss Belediye Meclisi Grup Müdürü, Seçim Hakkı İnisiyatifi): “Bu sonuç tamamen orantısız, aynı zamanda hoşgörüsüzlüğün ve kabul etmeyişin bir ifadesidir. 60 yıldır bu ülkeyi birlikte inşa eden, ileriye taşıyan ve memleket sayan özellikle Türkiye kökenli vatandaşlara karşı böyle bir tutum sergilemek, bazı partilerin hâlâ uyumu kavrayamadıklarını gösteriyor.”

3POLİTİK ÇOĞUNLUK DESTEKLEMİYOR

POLİTİK ÇOĞUNLUK DESTEKLEMİYOR

Yunus Ulusoy (Türkiye Araştırmalar Merkezi Program Yöneticisi): “Çifte vatandaşlık konusu Almanya’da göçmenler tarafından sürekli gündeme getirilen ama çoğunluk toplumunda karşılık bulmayan bir konu. Gerhard Schröder döneminde de SPD’nin böyle bir girişimi olmuştu. Şimdi Almanya’da seçim dönemi. Ben, içerik olarak çifte vatandaşlık yasa tasarısının arkasındayım, benim talep ettiğim bir hak. Zaten pratikte var bu. Almanya’nın, AB vatandaşları ya da kendi ülkesinin vatandaşlığından çıkamayanlara, mültecilere tanıdığı hakları, 60 yıldır Almanya’da yaşayan göçmenlerden/Türklerden esirgemesini yadırgıyorum. Ancak politik çoğunluk bu konunun arkasında değil. CDU, FDP gibi partilerden destek alınamadığı sürece maalesef gerçekçi ve perspektifi olan bir konu değil.”

4ANLAYAMIYORUM

ANLAYAMIYORUM

Gönül Gül (Büfe sahibi – Düsseldorf): “25 yıldır Almanya’da yaşıyorum, çalıştım, vergimi ödedim, iş yeri sahibi oldum. Almanya’yı ikinci vatanımız olarak kabul ettik. Doğup büyüdüğümüz topraklara maddi, manevi bağlarımız var, ailelerimiz var. Türk vatandaşlığından vazgeçmek zorunda kalmamız bizi üzüyor. Başka ülke vatandaşlarına bu hak verilirken bizim çifte vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmamızı anlayamıyorum.”

5HERKESE EŞİT HAK VERİLMELİ

HERKESE EŞİT HAK VERİLMELİ

Nezahat Kılınç (Gelsenkirchen SPD Belediye Meclisi Üyesi): “Kişinin hangi pasaporta sahip olduğu Almanya’da günlük yaşamı belirleyen bir unsur değil. CDU ve FDP’nin AfD ile aynı sıralarda buluşmasını anlayamıyorum. Yoksa AfD’nin seçim kampanyasına mı destek olmak istiyorlar? Ayrıca CDU’nun daha çok Türkiye kökenli üyeler kazanmak için mücadele ederken onlara çifte vatandaşlık hakkını çok görmesini de anlayamıyorum. Bu beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Burada doğan herkes eşit haklara sahip olmalıdır.”

6HAYAL KIRIKLIĞI

HAYAL KIRIKLIĞI

Dr. Ali Sak (Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı): “Özellikle Türklere ve genel olarak göçmenlere karşı olumlu görünen Armin Laschet ve ekibinin bu bağlamda AfD ile birlikte hareket etmesi, burada 60 yıllık emeği geçen Türkleri ziyadesiyle hayal kırıklığına uğratmıştır. Aynı Laschet, 26 Eylül’de Almanya’nın başbakan adayıdır. Türkiye kökenli vatandaşların bu oylamayı dikkate alacaklarını düşünüyor ve 26 Eylül’de göçmenlerin hakkını kollayan bir başbakan adayına oylarını vereceklerini ümit ediyoruz.”

7PARADOKS BİR KARAR

PARADOKS BİR KARAR

Gökçe Avcı (Hamm’da üniversite öğrencisi): “Kendileri hoşgörüyü, liberalizmi ve çok kültürlülüğü savunurken (AfD için geçerli değil tabi) böyle bir karar vermeleri kendi fikirlerine ne kadar az sadık olduklarını göstermekte. Tamamen paradoks bir karar ve kabul edilecek gibi değil.”

8ENTEGRASYONA ENGEL DEĞİL

ENTEGRASYONA ENGEL DEĞİL

Dr. Erdal Osmançelebioğlu: “Bunlar aslında doğal olarak çifte vatandaş. Türkiye’ye gidiyorlar Alman sayılıyorlar, Almanya’ya geliyorlar Türk sayılıyorlar. Her iki kimliği de yansıtıyorlar. Çifte vatandaşlık kesinlikle verilmeli. Özellikle birinci neslin geldikleri topraklardan köklerini koparmasını istemek yanlış bir şey. 60 yıldır burada yaşayan bu insanlara neden bu hak verilmiyor anlamış değilim. Neyi amaçlıyorlar. Bu insanların iki pasaportunun olması entegrasyona mı engel, kime faydası var insanlara bu hakkı vermemenin? Almanlara bir faydası mı var. Bence çok yanlış bir karar. Bu hakkın mutlaka verilmesinden yanayım.”

9İNSAN HAKLARINA AYKIRI

İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Oya Erken Biessler (Gelsenkirchen, öğretmen): “Yazıklar olsun. Neden bizlere çifte vatandaşlık verilmiyor? Futbolculara veriliyor da bizlere neden yok? Neden bizleri seçme ve seçilme hakkından maruz bırakıyorlar? Bizim de konuşma hakkımız neden olmasın? Bu insan haklarına aykırı bir davranıştır.”

10AYRIMCILIK ÖRNEĞİ

AYRIMCILIK ÖRNEĞİ

Kamuran Turan (Duisburg, öğretmen): “KRV hükümeti bizi hayal kırıklığına uğrattı. Almanya’yı kalkındırmak için dedelerimiz, ninelerimiz canla başla çalıştı. En azından minnettarlık duyguları bu şekilde ifade edilebilirdi. Ayrıca diğer milletlerin çifte vatandaşlık haklarına sahip olup da Türklerin olmaması ayrımcılığın en bariz örneğidir.”

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