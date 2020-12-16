Türkler geliştirdi, Japonları ekran başına kiltledi
Türkiye'den bir grup gencin bir araya gelerek kurduğu Peak Games'ten çıkan bir oyun, Japonya'yı salladı.
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Geçtiğimiz aylarda Zynga'ya satılan ve dünyada büyük ses getiren yerli oyun üreticilerinin kurduğu Peak Games, bu kez Japonya'yı salladı.
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Dünyanın en büyük mobil oyun şirketleri arasında yer alan Peak açıklamasına göre, Toon Blast, App Store ve Google Play platformlarında 2020 yılını ilk sırada tamamladı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü, Toon Blast'ın 2017 yılından bu yana Japonya'da oynandığını belirterek, "Japon kullanıcılarımız Toon Blast'ı çok sevdiler. Japonya mobil uygulama pazarı, ABD'nin ardından dünyada ikinci sırada bulunuyor." ifadelerini kullandı.
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Peak olarak Japonya'ya tam anlamıyla geçen yıl odaklanmaya başladıklarını aktaran İnönü, şunları kaydetti:
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"Bir yıl içinde ülkede App Store ve Google Play'de indirme oranımız yüzde 41 büyürken, gelirlerimiz iki platformda toplamda yüzde 126 artış kaydetti. ABD'de olduğu gibi bu dev pazarda da çalışmalarımızın karşılık bulduğunu görmek bizi sevindiriyor ve daha büyük başarılar için motive ediyor.
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2020 yılında Japonya'da 5 milyondan fazla yeni kullanıcı Toon Blast'ı telefonlarına indirdi.
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En çok indirilenler listesinde genelde piyasaya yeni sunulan oyunları görmeye alışığız. 3 yıllık geçmişi bulunan Toon Blast, bu anlamda da çok önemli bir başarı elde etti.
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Ülkeye özel olarak yürüttüğümüz pazarlama faaliyetlerinin bunda büyük rolü var. Hız kesmeyeceğiz, bu ay içinde başlamasını planladığımız reklam kampanyamız ile de Japonya'daki televizyon kanallarında yüksek görünürlük elde edeceğiz."
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