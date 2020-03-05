Türkiye'ye neden dönmedi! İlayda Akdoğan'dan 'korona virüs' açıklaması

TAHRAN'DA DEĞİLİZ Akdaoğan, neden Türkiye'ye dönemediğini sosyal medya hesabında anlattı:

Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar. Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin, sınırın kapanacağını, erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış.

Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta Gürgan'dayız. Korona'nın burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. Olursa da geçer iyileşirim diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim.