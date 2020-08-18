Türkiye’ye ilgi artıyor! Bakın en çok hangi ülke vatandaşları konut aldı
Yabancıların Türkiye'den konut alma isteği her geçen gün artıyor. Konut fiyatlarının değerini koruması ve Türk Vatandaşlığı gibi avantajların da bulunması nedeniyle yabancılar Türkiye'den konut alımına yöneliyor.
Türkiye’ye yatırım yaparak Türk vatandaşı olmak isteyenler konut alarak vatandaşlık işlemlerini başlatabiliyor. Özellikle Orta Doğu’dan Türkiye’ye doğru yabancıların ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı.
İşte Türkiye’den en çok konut alan ülke vatandaşları…