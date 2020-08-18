Türkiye’ye ilgi artıyor! Bakın en çok hangi ülke vatandaşları konut aldı

Türkiye’ye yatırım yaparak Türk vatandaşı olmak isteyenler konut alarak vatandaşlık işlemlerini başlatabiliyor. Özellikle Orta Doğu’dan Türkiye’ye doğru yabancıların ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı.



İşte Türkiye’den en çok konut alan ülke vatandaşları…