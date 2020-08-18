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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 07:18,

Türkiye’ye ilgi artıyor! Bakın en çok hangi ülke vatandaşları konut aldı

Yabancıların Türkiye'den konut alma isteği her geçen gün artıyor. Konut fiyatlarının değerini koruması ve Türk Vatandaşlığı gibi avantajların da bulunması nedeniyle yabancılar Türkiye'den konut alımına yöneliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Türkiye’ye yatırım yaparak Türk vatandaşı olmak isteyenler konut alarak vatandaşlık işlemlerini başlatabiliyor. Özellikle Orta Doğu’dan Türkiye’ye doğru yabancıların ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerini açıkladı.

İşte Türkiye’den en çok konut alan ülke vatandaşları…

2
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Suudi Arabistan 32

İsveç 34

3
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Kuveyt 36

Mısır 40

4
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Özbekistan 42

Lübnan 55

5
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Çin 57

Filistin 60

6
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Ürdün 63

Türkmenistan 63

7
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Kazanistan 64

İngiltere 69

8
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Yemen 70

Ukrayna 93

9
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Azerbaycan 115

Almanya 143

10
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Afganistan 149

Rusya Federasyonu 154

11
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Irak 388

İran 540

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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