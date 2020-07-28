Türkiye'ye geldi, hem dişlerini yeniletti hem tatil yaptı

BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİNİ YANINA ALDI Price'a bu seyahatte 13 yaşındaki kızı Princess ile 15 yaşındaki oğlu Junior da eşlik etti. Price, havuz kenarında çocuklarını bir an bile yanından ayırmadı. Kenarları siyah- beyaz şeritli turuncu bir bikini giyen Price, uzun uzun güneşlendi Bir ara kızı Princess ile birlikte havuzda yüzdü.