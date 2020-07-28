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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 15:47,

Türkiye'ye geldi, hem dişlerini yeniletti hem tatil yaptı

İngiliz model ve şarkıcı Katie Price, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasakları gevşeyince soluğu Türkiye'de aldı.

Backgrid UK

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1HAVUZDA KEYİF YAPTI
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HAVUZDA KEYİF YAPTI

Yeni sevgilisi Carl Woods ve beş çocuğundan ikisiyle birlikte Türkiye'ye gelen 42 yaşındaki Price, önceki gün de havuz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

2BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİNİ YANINA ALDI
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BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİNİ YANINA ALDI

Price'a bu seyahatte 13 yaşındaki kızı Princess ile 15 yaşındaki oğlu Junior da eşlik etti. Price, havuz kenarında çocuklarını bir an bile yanından ayırmadı. Kenarları siyah- beyaz şeritli turuncu bir bikini giyen Price, uzun uzun güneşlendi Bir ara kızı Princess ile birlikte havuzda yüzdü.

3ESTETİK OPERASYON İÇİN TÜRKİYEYE GELİYOR
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ESTETİK OPERASYON İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kısa bir süre önce yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde estetik uygulamalar yaptırmak için Türkiye'ye gelen Price bu kez de dişlerini düzelttirdi.

4DİŞLER YENİLENDİ
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DİŞLER YENİLENDİ

Jordan adıyla da tanınan Katie Price, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda dişlerini yenilettirdiğini de duyurdu.

5ÜÇ EVLİLİKTEN BEŞ ÇOCUK
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ÜÇ EVLİLİKTEN BEŞ ÇOCUK

Üç kez evlenen Price'ın bu evliliklerinden beş tane çocuğu bulunuyor.

6ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
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ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

Price'ın 18 yaşındaki en büyük oğlu Harvey, geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları yaşamış ve yoğun bakımda tedavi edilmişti.

7BÜYÜK OĞLU YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
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BÜYÜK OĞLU YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Koronavirüs belirtileri gösterdiği için tedavi altına alınan Harvey'in durumu bir ara kötüleşti.

8SAĞLIĞINA KAVUŞTU
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SAĞLIĞINA KAVUŞTU

O süreçte oğlunun tedavi gördüğü hastaneden ayrılmalı Katie Price. Harvey, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

9TÜRKİYEDE NEFES ALDI
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TÜRKİYE'DE NEFES ALDI

Zor günleri geride bırakan Katie Price da biraz olsun nefes almak için Türkiye'yi tercih etti.

10ESTETİK İÇİN SIK SIK GELİYOR
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ESTETİK İÇİN SIK SIK GELİYOR

Bir süre önce maddi sorunlarıyla da gündemde olan Katie Price sık sık estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye geliyor. 

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