Türkiye'ye geldi, hem dişlerini yeniletti hem tatil yaptı
İngiliz model ve şarkıcı Katie Price, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat yasakları gevşeyince soluğu Türkiye'de aldı.
Backgrid UK
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HAVUZDA KEYİF YAPTI
Yeni sevgilisi Carl Woods ve beş çocuğundan ikisiyle birlikte Türkiye'ye gelen 42 yaşındaki Price, önceki gün de havuz keyfi yaparken objektiflere takıldı.
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BEŞ ÇOCUĞUNDAN İKİSİNİ YANINA ALDI
Price'a bu seyahatte 13 yaşındaki kızı Princess ile 15 yaşındaki oğlu Junior da eşlik etti. Price, havuz kenarında çocuklarını bir an bile yanından ayırmadı. Kenarları siyah- beyaz şeritli turuncu bir bikini giyen Price, uzun uzun güneşlendi Bir ara kızı Princess ile birlikte havuzda yüzdü.
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ESTETİK OPERASYON İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Kısa bir süre önce yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde estetik uygulamalar yaptırmak için Türkiye'ye gelen Price bu kez de dişlerini düzelttirdi.
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DİŞLER YENİLENDİ
Jordan adıyla da tanınan Katie Price, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda dişlerini yenilettirdiğini de duyurdu.
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ÜÇ EVLİLİKTEN BEŞ ÇOCUK
Üç kez evlenen Price'ın bu evliliklerinden beş tane çocuğu bulunuyor.
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ZOR GÜNLER GEÇİRDİ
Price'ın 18 yaşındaki en büyük oğlu Harvey, geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları yaşamış ve yoğun bakımda tedavi edilmişti.
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BÜYÜK OĞLU YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Koronavirüs belirtileri gösterdiği için tedavi altına alınan Harvey'in durumu bir ara kötüleşti.
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SAĞLIĞINA KAVUŞTU
O süreçte oğlunun tedavi gördüğü hastaneden ayrılmalı Katie Price. Harvey, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
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TÜRKİYE'DE NEFES ALDI
Zor günleri geride bırakan Katie Price da biraz olsun nefes almak için Türkiye'yi tercih etti.
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ESTETİK İÇİN SIK SIK GELİYOR
Bir süre önce maddi sorunlarıyla da gündemde olan Katie Price sık sık estetik operasyon geçirmek için Türkiye'ye geliyor.