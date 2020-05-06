Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında yarışan Bengi Öztürk: Beren Saat ile abla kardeş gibiydik, yarışmadan sonra hiç görüşemedik
Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadale eden Bengi Öztürk, menajeri Selçuk Kaya’nın Instagram’daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Bengi Öztürk, 2003-2004’te Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılmış, Beren Saat ve Engin Akyürek ile mücadele etmişti.
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‘Küçük Gelin’, ‘Yalancı Bahar’, ‘Ege’nin Hamsisi’ gibi birçok dizide rol alan Bengi Öztürk menajeri Selçuk Kaya’nın Instagram’daki canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bengi Öztürk, “Beren Saat ile o dönem çok iyi anlaşıyorduk.
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Zaten aynı odada kalıyorduk. Abla-kardeş gibi olmuştuk. Ama yarışma sonrası bir daha görüşemedik. Hayat işte! Engin ile de ne zaman karşılaşsak, kucaklaşırız. Dünya tatlısı muhteşem bir insandır” dedi.
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YILDIZ İSİMLER O YARIŞMADAN ÇIKTI!
2004'te yayınlanan 'Türkiye'nin Yıldızları' programında yıldızı parlayan diğer isimler ise Beren Saat ve Engin Akyürek olmuştu. Beren Saat kadınlarda ikinci, Engin Akyürek de erkeklerde birinci olmuştu.
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Aynı yıl yarışmada yer alan Bengi Öztürk ise yarışmayı dördüncü olarak tamamlamıştı.