Türkiye'nin yeni füzeleri böyle hazırlanıyor

Akıncı ve Aksungur'a SOM-J füzesi



SOM Seyir Füzesi Projesi'nde, SOM A, SOM B1'in envantere girdiğini hatırlatan Okumuş, bu tür projelerde sürekli yeni yetenekler kazanımıyla ilgili ek çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.SOM B2, SOM C1, SOM C2 için geliştirme ve testlerin devam ettiğini ve yakın zamanda tamamlanacağına işaret eden Okumuş, şöyle konuştu:



"Bir yandan ek yeteneklerin kazanımı ve gösterimiyle ilgili testler de yapılacak ama SOM artık belli bir olgunluğa ulaştı. SOM, İHA'lara takılabilecek bir seyir füzemiz ama bir yandan da ROKETSAN'ın ana yükleniciliğinde SOM-J çalışmaları devam ediyor. SOM-J'de de önemli aşamalara geldik, çok yakında F-16'dan atışları da planlanıyor. SOM-J, İHA platformları için özellikle Akıncı, Aksungur gibi İHA platformları için daha da avantajlı. İHA platformlarında SOM'dan ziyade belki SOM-J'yi görebileceğimizi düşünüyorum. SOM-J, F-35 iç istasyonu için geliştirilen bir seyir füzesi olmakla beraber hem F-16'da hem Milli Muharip Uçağımızın (MMU) iç istasyonunda kullanılabilecek çok yetenekli önemli bir seyir füzemiz. İHA tarafından çoklu taşıma imkanları da sağlayacağı için SOM-J'yi görebileceğimizi düşünüyorum. Entegrasyonla ilgili bazı çalışmalar başladı. F-16'dan ilk atış testlerimizi tamamladıktan sonra hızla bu yıl içinde İHA'larda da önemli yol alacağımızı düşünüyorum."