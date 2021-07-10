Türkiye'nin nüfus haritası ortaya çıktı

EN FAZLA NÜFUS İSTANBUL'DA, EN AZ NÜFUS BAYBURT'TA



İllere göre nüfus dağılımında ilk sırada 14 milyon 820 bin 355 kişinin yaşadığı İstanbul yer alıyor. İstanbul'u, 5 milyon 452 bin 320 nüfus ile Ankara, 4 milyon 308 bin 112 nüfus ile İzmir, 3 milyon 60 bin 177 nüfus ile Bursa, 2 milyon 442 bin 488 nüfus ile Antalya takip ediyor. Türkiye'nin en az nüfusa sahip illeri arasında 78 bin 324 ile Bayburt, 88 bin 534 ile Tunceli, 94 bin 586 ile Ardahan ve 138 bin 632 ile Kilis yer alıyor.



Kadın-erkek dağılımına göre ise Marmara'da 12 milyon 483 bin 740 erkek, 12 milyon 415 bin 386 kadın yaşıyor.