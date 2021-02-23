Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-
Haber Giriş: 23 Şubat 2021 - 10:01 |
Türkiye'nin konuştuğu Hakan Aysal-Semra Aysal olayında flaş gelişme! Olay öncesi görüntüleri çıktı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı sigorta ücretini alabilmek için kayalıklardan aşağı iddia edilen Hakan Aysal tutuklanmıştı. Hakan Aysal’ın Semra Aysal’ı zorla götürdüğünü düşünen bir turistin olay öncesi çektiği video ortaya çıktı. Turistin "Bu adam ya kadını aşağıya atacak ya da kadın adamı aşağıya atacak" diyerek tepki verdiği görüldü.