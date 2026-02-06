Türkiye'nin ilk bisiklet müzesi | Avrupa Belediyeler Birliği'nin 'bisiklet şehri' seçtiği kentte açıldı

BİSİKLETE DAİR NE VARSA ‘VELESPİT MÜZESİ’NDE

Velespit Müzesi’nde bisikletle ilgili ne varsa sergilendiğini ifade eden Başkan Altay, şunları söyledi:

“Velespit Müzesi de bu yıl şehrimize kazandırdığımız önemli bir eser oldu. Kılıçarslan Meydanı'nda, meydan evlerinin hemen yanı başında, Konya'nın en merkezi yerindeki bu alan özellikle bisikletin dünyadaki tarihinden başlayarak bir anlatımını gerçekleştiriyor. Sonra da Türkiye'de bisiklet kullanımı, Konya'da bisiklet kullanımı, Konyalı sporcularımızın başarıları, bisikletin mekanik olarak parçalarının ortaya konulması olduğu interaktif alanlar ve geldiğinizde özellikle çocukların sadece izledikleri değil interaktif olarak içinde aldıkları çeşitli etkinlik alanlarıyla birlikte burası bir ziyaret mekanına dönüştü. Önceki yıllara ait örnek bisikletlerle gelen ziyaretçilerimizi karşılıyoruz.” (DHA)