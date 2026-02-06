×
Türkiye'nin ilk bisiklet müzesi | Avrupa Belediyeler Birliği'nin 'bisiklet şehri' seçtiği kentte açıldı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 10:47

Avrupa Belediyeler Birliği tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya’da Türkiye’nin ilk bisiklet müzesi olan ‘Velespit Müzesi’ hizmete açıldı. Müzenin bisiklet tarihini her yönüyle ziyaretçilere aktardığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Özellikle bisikletin dünyadaki tarihinden başlayarak bir anlatımını gerçekleştiriyor. Sonra da Türkiye'de bisiklet kullanımı, Konya'da bisiklet kullanımı, Konyalı sporcularımızın başarıları, özellikle çocukların sadece izledikleri değil interaktif olarak içinde aldıkları çeşitli etkinlik alanlarıyla birlikte burası bir ziyaret mekanına dönüştü. Önceki yıllara ait örnek bisikletlerle gelen ziyaretçilerimizi karşılıyoruz” dedi.