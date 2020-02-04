Türkiye'nin hangi şehrinde kaç kişi yaşıyor? Nüfusu en az olan illere çok şaşıracaksınız

Türkiye nüfusunun %18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.



Ankara



Toplam Kişi Sayısı:



5.639.076



