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Ekonomi
Haber Giriş: 04 Şubat 2020 - 11:41, /

Türkiye'nin hangi şehrinde kaç kişi yaşıyor? Nüfusu en az olan illere çok şaşıracaksınız

TÜİK, 2019 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu.

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1

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı.

İstanbul

Toplam Kişi Sayısı:

15.519.267

2

Türkiye nüfusunun %18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Ankara

Toplam Kişi Sayısı:

5.639.076

3

Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İzmir

Toplam Kişi Sayısı:

4.367.251

4

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun %50,8'ini erkekler, %49,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bursa

Toplam Kişi Sayısı:

3.056.120

5

Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldiği görüldü.

Antalya

Toplam Kişi Sayısı:

2.511.700

6

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2019 yılında %67,8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,1'e yükseldi.

Adana

Toplam Kişi Sayısı:

2.237.940

7

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında %47,4 iken 2019 yılında %47,5'e yükseldi.

Konya

Toplam Kişi Sayısı:

2.232.374

8

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, %34,5'ten, %34,1'e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise %12,9'dan %13,4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişi, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya bakıyor.

Şanlıurfa

Toplam Kişi Sayısı:

2.073.614

9

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Gaziantep

Toplam Kişi Sayısı:

2.069.364

10

Kocaeli

Toplam Kişi Sayısı:

1.953.035

11

Mersin

Toplam Kişi Sayısı:

1.840.425

12

Diyarbakır

Toplam Kişi Sayısı:

1.756.353

13

Hatay

Toplam Kişi Sayısı:

1.628.894

14

Manisa

Toplam Kişi Sayısı:

1.440.611

15

Kayseri

Toplam Kişi Sayısı:

1.407.409

16

Samsun

Toplam Kişi Sayısı:

1.348.542

17

Balıkesir

Toplam Kişi Sayısı:

1.228.620

18

Kahramanmaraş

Toplam Kişi Sayısı:

1.154.102

19

Van

Toplam Kişi Sayısı:

1.136.757

20

Aydın

Toplam Kişi Sayısı:

1.110.972

21

Tekirdağ

Toplam Kişi Sayısı:

1.055.412

22

Denizli

Toplam Kişi Sayısı:

1.037.208

23

Sakarya

Toplam Kişi Sayısı:

1.029.650

24

Muğla

Toplam Kişi Sayısı:

983.142

25

Eskişehir

Toplam Kişi Sayısı:

887.475

26

Mardin

Toplam Kişi Sayısı:

838.778

27

Trabzon

Toplam Kişi Sayısı:

808.974

28

Malatya

Toplam Kişi Sayısı:

800.165

29

Erzurum

Toplam Kişi Sayısı:

762.062

30

Ordu

Toplam Kişi Sayısı:

754.198

31

Afyonkarahisar

Toplam Kişi Sayısı:

729.483

32

Sivas

Toplam Kişi Sayısı:

638.956

33

Adıyaman

Toplam Kişi Sayısı:

626.465

34

Tokat

Toplam Kişi Sayısı:

612.747

35

Batman

Toplam Kişi Sayısı:

608.659

36

Zonguldak

Toplam Kişi Sayısı:

596.053

37

Elazığ

Toplam Kişi Sayısı:

591.098

38

Kütahya

Toplam Kişi Sayısı:

579.257

39

Çanakkale

Toplam Kişi Sayısı:

542.157

40

Osmaniye

Toplam Kişi Sayısı:

538.759

41

Çorum

Toplam Kişi Sayısı:

530.864

42

Ağrı

Toplam Kişi Sayısı:

536.199

43

Şırnak

Toplam Kişi Sayısı:

529.615

44

Giresun

Toplam Kişi Sayısı:

448.400

45

Isparta

Toplam Kişi Sayısı:

444.914

46

Yozgat

Toplam Kişi Sayısı:

421.200

47

Aksaray

Toplam Kişi Sayısı:

416.367

48

Edirne

Toplam Kişi Sayısı:

413.903

49

Muş

Toplam Kişi Sayısı:

408.809

50

Düzce

Toplam Kişi Sayısı:

392.166

51

Kastamonu

Toplam Kişi Sayısı:

379.405

52

Uşak

Toplam Kişi Sayısı:

370.509

53

Niğde

Toplam Kişi Sayısı:

362.861

54

Kırklareli

Toplam Kişi Sayısı:

361.836

55

Bitlis

Toplam Kişi Sayısı:

348.115

56

Rize

Toplam Kişi Sayısı:

343.212

57

Amasya

Toplam Kişi Sayısı:

337.800

58

Siirt

Toplam Kişi Sayısı:

330.280

59

Bolu

Toplam Kişi Sayısı:

316.126

60

Nevşehir

Toplam Kişi Sayısı:

303.010

61

Kars

Toplam Kişi Sayısı:

285.410

62

Kırıkkale

Toplam Kişi Sayısı:

283.017

63

Hakkari

Toplam Kişi Sayısı:

280.991

64

Bingöl

Toplam Kişi Sayısı:

279.812

65

Yalova

Toplam Kişi Sayısı:

270.976

66

Burdur

Toplam Kişi Sayısı:

270.796

67

Karaman

Toplam Kişi Sayısı:

253.279

68

Karabük

Toplam Kişi Sayısı:

248.458

69

Kırşehir

Toplam Kişi Sayısı:

242.938

70

Erzincan

Toplam Kişi Sayısı:

234.747

71

Bilecik

Toplam Kişi Sayısı:

219.427

72

Sinop

Toplam Kişi Sayısı:

218.243

73

Iğdır

Toplam Kişi Sayısı:

199.442

74

Bartın

Toplam Kişi Sayısı:

198.249

75

Çankırı

Toplam Kişi Sayısı:

195.789

76

Artvin

Toplam Kişi Sayısı:

170.875

77

Gümüşhane

Toplam Kişi Sayısı:

164.521

78

Kilis

Toplam Kişi Sayısı:

142.490

79

Ardahan

Toplam Kişi Sayısı:

97.319

80

Bayburt

Toplam Kişi Sayısı:

84.843

81

Tunceli

Toplam Kişi Sayısı:

84.660

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