Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! O ilçe eksi 39.7 dereceyi gördü

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına düşmesiyle birlikte Aşkale'de dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkili olan ayaz nedeniyle araç camları buz tuttu, çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar sabah saatlerinde zor anlar yaşarken, açık alanlarda uzun süre bulunmak neredeyse imkânsız hale geldi.
Soğuk hava en çok sürücüler ve erken saatlerde işe giden vatandaşları etkilerken, bazı araçların çalışmadığı gözlendi. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.