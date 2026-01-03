×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! O ilçe eksi 39.7 dereceyi gördü

Güncelleme Tarihi:

#Soğuk Hava#Doğu Anadolu#Don Ve Buzlanma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 11:32

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü don ve buzlanma uyarısı verirken Türkiye adeta buz kesit. Termometreler eksi 39,7 dereceyi gösterdi. Birçok ilde hayat durma noktasına geldi. İşte yurttan dondurucu soğuk manzaraları...