Türkiye'nin en soğuk yeri oldu! O ilçe eksi 39.7 dereceyi gördü

Göle'de son yılların en soğuk gecesi yaşandı. Göle'de akşam saatlerinde sıcaklık, sıfırın altında 30,5 derece olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde hava daha da soğudu. Göle'de en düşük sıcaklık, eksi 39,7 dereceye kadar düştü. Türkiye'nin en soğuk yeri Göle olurken, Göle'yi eksi 33,8 derece ile Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti. Göle'nin Yavuzlar köyü de eski 33,2 derece ile Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri oldu.