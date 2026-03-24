Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeninden biriydi: Mesleğine veda etti, öğrencileri gözyaşlarını tutamadı

'40 YILLIK ÖĞRETMENLİK HAYATIMIN SON GÜNÜ'

Mehmet Kenan Bektaş, "40 yıllık öğretmenlik hayatımın son günü, son dakikaları. İlk gün mesleğimi, işimi nasıl yaşamışsam aynı şekilde bugün de yaşadım. Ama bu benim için bir veda, bir son değil. Okulumun, öğrencimin, öğretmen arkadaşlarımın her zaman, her şartta, her durumda yanında olacağım. Ama devletteki öğretmenlik görevim bugün itibarıyla bitmiştir. Öğrenme, öğretme hayat boyu. O devam edecektir. Aynı şekilde de ben öğrencilerime özellikle söylüyorum; kimseyi ben yarı yolda bırakmadım. 400'ün çok üzerinde beden eğitimi bölümüne, askeri okullara öğrenci hazırladım ve bunu bazen söylemekte de imtina ediyorum ama tamamen kendi iyi niyetimle, bu benim için en büyük mutluluk aracı. Bundan sonra da aynı olacak. Aynı şekilde hayatıma sporla sporcuyla, öğrenciyle öğretmenlerle devam edeceğini düşünüyorum" dedi.