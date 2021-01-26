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HaberlerGündem HaberleriTürkiye'nin en doğusundaki Mehmetçik, yeni kamuflajı giymeye başladı
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Gündem
Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN- Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari) (DHA)
Haber Giriş: 26 Ocak 2021 - 10:08 | 

Türkiye'nin en doğusundaki Mehmetçik, yeni kamuflajı giymeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli için tasarımı 2019'da tamamlanan, tedarik işlemleri ise Milli Savunma Bakanlığı'nca 2020'de gerçekleştirilen yeni tip eğitim kıyafetleri, Türkiye'nin en doğusunda görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaz aylarında aşırı sıcakta, kışın ise sıfırın altındaki sıcaklıklarda terörle mücadele eden Mehmetçik de yeni kamuflajını giymeye başladı.

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