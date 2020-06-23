MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye'nin dört bir yanı o günü bekliyor! Havadan böyle görüntülendi
GeriEkonomi Türkiye'nin dört bir yanı o günü bekliyor! Havadan böyle görüntülendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 12:01,

Türkiye'nin dört bir yanı o günü bekliyor! Havadan böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirerek Türkiye'deki hayvancılık için önemli bir görevi üstleniyor. TİGEM'in yurdun dört bir yanındaki işletmeleri, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği damızlık hayvanları yetiştiricilere ulaştıran TİGEM, üstün vasıflı ve hastalıklardan ari damızlık sığır ve koyun yetiştiriciliği yapıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Yetiştirdiği damızlıklarla Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesine önemli katkı sağlayan TİGEM, söz konusu damızlıkları bulundukları bölgenin ekolojisine ve o bölgedeki hastalıklara adapte olacak şekilde yetiştiriyor.

3
Abone Olgoogle-news

TİGEM, büyükbaş faaliyetlerini yetiştiricilerin isteklerini dikkate alarak, siyah-alaca, esmer, simmental, jersey ve limousin ırkı hayvanlarla sürdürüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de koyunculuğunun gelişmesi ve ıslahı ile yerli koyun ırklarına ait gen kaynaklarının korunmasında etkin olarak rol alan TİGEM, koyunculuk faaliyetlerini 9 işletmede, merinos, morkaraman, akkaraman, ivesi, Bafra, Acıpayam, malya, Türktahirova, kıvırcık ve Polatlı ırklarıyla devam ettiriyor.

5
Abone Olgoogle-news

TİGEM, gen kaynağını koruma amaçlı tiftik keçisi ile son yıllarda keçi sütü ürünlerine olan talebin yoğunlaşması dolayısıyla artan damızlık keçi taleplerinin karşılanması için Halep ırkı damızlık keçi yetiştiriciliği de yürütüyor.

6
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş damızlık hayvan yetiştiriciliğinden önemli rol üstlenen TİGEM'in yurdun dört bir yanındaki işletlemeleri, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.

7Altınova Tarım İşletmesi (Konya)
Abone Olgoogle-news

Altınova Tarım İşletmesi (Konya)

İşletmede, esmer ırkı ile sığırcılık, Anadolu merinosu ırkı ile koyunculuk faaliyeti yürütülüyor. Geçen yıl 1013 baş esmer ırkına sahip olan işletmede, 401 baş buzağı doğdu.

8
Abone Olgoogle-news

Anadolu merinosu ırkı yetiştirilen işletmede, geçen yıl 17 bin 845 baş küçükbaş bulunurken, 12 bin 502 ise kuzu üretimi gerçekleştirildi.

9Anadolu Tarım İşletmesi (Eskişehir)
Abone Olgoogle-news

Anadolu Tarım İşletmesi (Eskişehir)

İşletmede, esmer ırkıyla sığırcılık faaliyeti ve Ankara tiftik keçisi yetiştiriciliği yapılıyor. 2019 yılında 3 bin 329 baş esmer ırkına sahip işlemede, 1277 baş buzağı üretimi yapıldı.

10
Abone Olgoogle-news

Keçi yetiştiriciliğinde önemli yere sahip işletme, geçen yıl 1136 baş keçiye sahipken, 469 baş anadan 601 baş oğlak yetiştirildi.

11Ceylanpınar Tarım İşletmesi (Şanlıurfa)
Abone Olgoogle-news

Ceylanpınar Tarım İşletmesi (Şanlıurfa)

Siyah alaca (holstein) ve simental ırkları ile sığırcılık faaliyeti, ivesi ırkı ile koyunculuk faaliyeti yürütülen işletmede, Halep ırkı ile keçi yetiştiriciliği sürdürülüyor.

12
Abone Olgoogle-news

İşletmede geçen yıl 7 bin 252 büyükbaş bulunurken, 2 bin 306 buzağı yetiştirildi. 90 bin 877 koyunun bulunduğu işletmede, 35 bin 234 baş anadan 36 bin 793 kuzu doğdu. İşletme geçen yıl 2 bin 431 keçi varlığına sahipken, 1343 baş anadan 1560 oğlak dünyaya geldi.

13Çukurova Tarım İşletmesi (Adana)
Abone Olgoogle-news

Çukurova Tarım İşletmesi (Adana)

Siyah alaca ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılan işletmede, geçen yıl 1181 olan büyükbaş hayvan sayısının yanı sıra 300 baş buzağı yetiştirildi.

14Dalaman Tarım İşletmesi (Muğla)
Abone Olgoogle-news

Dalaman Tarım İşletmesi (Muğla)

İşletmede, siyah alaca ırkı ile sığırcılık faaliyeti yapılıyor. 2019 yılında 1207 baş sığırın bulunduğu işletmede, 550 baş buzağı üretimi gerçekleştirildi.

15Gökhöyük Tarım İşletmesi (Amasya)
Abone Olgoogle-news

Gökhöyük Tarım İşletmesi (Amasya)

İşletmede, jersey ırkları ile sığırcılık ve Bafra ırkıyla koyunculuk yapılarak ülke hayvancılığına katkı sunuluyor. Geçen sene 1086 büyükbaş hayvana sahip olan işletmede, 440 buzağı yetiştirildi.

16
Abone Olgoogle-news

Aynı yıl toplam 4 bin 535 küçükbaş varlığı bulunan işletmede, 1818 baş anadan 3 bin 729 baş kuzu elde edildi.

17Gözlü Tarım İşletmesi (Konya)
Abone Olgoogle-news

Gözlü Tarım İşletmesi (Konya)

Esmer ve simental ırkı ile sığırcılık faaliyeti, Acıpayam, akkaraman, Bafra ırkları ile koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, geçen yıl 4 bin 21 büyükbaş, 27 bin 571 küçükbaş hayvan varlığına sahipken, 1535 baş buzağı, 14 bin 976 baş anadan 19 bin 4 baş kuzu üretimi gerçekleştirdi.

18Karacabey Tarım İşletmesi (Bursa)
Abone Olgoogle-news

Karacabey Tarım İşletmesi (Bursa)

Siyah alaca ve simental ırkları ile sığırcılık, merinos, kıvırcık ve Türktahirova ırkıyla koyunculuk faaliyeti yapılan işletme, ülkenin damızlık ihtiyacını karşılıyor.

19
Abone Olgoogle-news

2019 yılında 2 bin 82 büyükbaş hayvana sahip işletmede, 305 buzağı yetiştirildi. Aynı sene 7 bin 101 küçükbaş hayvan varlığı bulunan işletmede, 4 bin 604 baş anadan 4 bin 268 baş kuzu dünyaya geldi.

20Kazımkarabekir Tarım İşletmesi (Iğdır)
Abone Olgoogle-news

Kazımkarabekir Tarım İşletmesi (Iğdır)

İşletmede, limousin ve diğer etçi ırklar ile sığır yetiştiriciliği faaliyeti, morkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülüyor.

21
Abone Olgoogle-news

Geçen yıl 263 büyükbaşa sahip işletmede, 115 buzağı yetiştirildi. 8 bin 947 küçükbaşın bulunduğu işletmede 2019 yılında 6 bin 428 baş anadan 5 bin 893 baş kuzu üretimi gerçekleştirildi.

22Kocaş Tarım İşletmesi (Aksaray)
Abone Olgoogle-news

Kocaş Tarım İşletmesi (Aksaray)

Siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan işletmede 2019 yılında 4 bin 48 büyükbaş bulunurken, 1727 baş buzağı üretimi gerçekleştirildi.

23Konuklar Tarım İşletmesi (Konya)
Abone Olgoogle-news

Konuklar Tarım İşletmesi (Konya)

Besi sığırı yetiştiriciliği faaliyeti yapılan işletmede 638 büyükbaş hayvan varlığı bulunuyor.

24Malya Tarım İşletmesi (Kırşehir)
Abone Olgoogle-news

Malya Tarım İşletmesi (Kırşehir)

İşletmede, akkaraman ve malya ırkları ile koyunculuk faaliyeti sürdürülüyor. Geçen yıl 10 bin 40 küçükbaşa ev sahipliği yapan işletmede, 5 bin 35 baş anadan 6 bin 250 baş kuzu yetiştirildi.

25Polatlı Tarım İşletmesi (Ankara)
Abone Olgoogle-news

Polatlı Tarım İşletmesi (Ankara)

Siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği, merinos ve Polatlı ırkları ile koyunculuk sürdürülen işletme, bu yönüyle Türkiye’nin hayvancılığına katkıda bulunuyor.

26
Abone Olgoogle-news

2019 yılında 1956 büyükbaş, 15 bin 632 küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, 661 buzağı, 8 bin 676 baş anadan 9 bin 706 baş kuzu üretimi yapıldı.

27Sultansuyu Tarım İşletmesi (Malatya)
Abone Olgoogle-news

Sultansuyu Tarım İşletmesi (Malatya)

Esmer ırkı sığır yetiştiriciliği yapılan işletme, geçen yıl 619 büyükbaşa sahipken, 188 buzağı üretimi gerçekleştirdi.

28Türkgeldi Tarım İşletmesi (Kırklareli)
Abone Olgoogle-news

Türkgeldi Tarım İşletmesi (Kırklareli)

İşletmede, siyah alaca ırkı sığır yetiştiriciliği yapılıyor. 2019 yılında 2 bin 378 büyükbaş hayvan varlığı bulunan işletmede, 931 buzağı yetiştirildi.

29Ulaş Tarım İşletmesi (Sivas)
Abone Olgoogle-news

Ulaş Tarım İşletmesi (Sivas)

Kangal akkaraman ırkı ile koyunculuk faaliyeti sürdürülen işletmede, geçen sene 10 bin 199 küçükbaş bulunurken, 5 bin 22 baş anadan 5 bin 241 kuzu üretimi yapıldı.

30
Abone Olgoogle-news
31
Abone Olgoogle-news
32
Abone Olgoogle-news
33
Abone Olgoogle-news
34
Abone Olgoogle-news
35
Abone Olgoogle-news
36
Abone Olgoogle-news
37
Abone Olgoogle-news
38
Abone Olgoogle-news
39
Abone Olgoogle-news
40
Abone Olgoogle-news
41
Abone Olgoogle-news
42
Abone Olgoogle-news
43
Abone Olgoogle-news
44
Abone Olgoogle-news
45
Abone Olgoogle-news
46
Abone Olgoogle-news
47
Abone Olgoogle-news
48
Abone Olgoogle-news
49
Abone Olgoogle-news
50
Abone Olgoogle-news
51
Abone Olgoogle-news
52
Abone Olgoogle-news
53
Abone Olgoogle-news
54
Abone Olgoogle-news
55
Abone Olgoogle-news
56
Abone Olgoogle-news
57
Abone Olgoogle-news
58
Abone Olgoogle-news
59
Abone Olgoogle-news
60
Abone Olgoogle-news
61
Abone Olgoogle-news
62
Abone Olgoogle-news
63
Abone Olgoogle-news
64
Abone Olgoogle-news
65
Abone Olgoogle-news
66
Abone Olgoogle-news
67
Abone Olgoogle-news
68
Abone Olgoogle-news
69
Abone Olgoogle-news
70
Abone Olgoogle-news
71
Abone Olgoogle-news
72
Abone Olgoogle-news
73
Abone Olgoogle-news
74
Abone Olgoogle-news
75
Abone Olgoogle-news
76
Abone Olgoogle-news
77
Abone Olgoogle-news
78
Abone Olgoogle-news
79
Abone Olgoogle-news
80
Abone Olgoogle-news
81
Abone Olgoogle-news
82
Abone Olgoogle-news
83
Abone Olgoogle-news
84
Abone Olgoogle-news
85
Abone Olgoogle-news
86
Abone Olgoogle-news
87
Abone Olgoogle-news
88
Abone Olgoogle-news
89
Abone Olgoogle-news
90
Abone Olgoogle-news
91
Abone Olgoogle-news
92
Abone Olgoogle-news
93
Abone Olgoogle-news
94
Abone Olgoogle-news
95
Abone Olgoogle-news
96
Abone Olgoogle-news
97
Abone Olgoogle-news
98
Abone Olgoogle-news
99
Abone Olgoogle-news
100
Abone Olgoogle-news
101
Abone Olgoogle-news
102
Abone Olgoogle-news
103
Abone Olgoogle-news
104
Abone Olgoogle-news
105
Abone Olgoogle-news
106
Abone Olgoogle-news
107
Abone Olgoogle-news
108
Abone Olgoogle-news
109
Abone Olgoogle-news
110
Abone Olgoogle-news
111
Abone Olgoogle-news
112
Abone Olgoogle-news
113
Abone Olgoogle-news
114
Abone Olgoogle-news
115
Abone Olgoogle-news
116
Abone Olgoogle-news
117
Abone Olgoogle-news
118
Abone Olgoogle-news
119
Abone Olgoogle-news
120
Abone Olgoogle-news
121
Abone Olgoogle-news
122
Abone Olgoogle-news
123
Abone Olgoogle-news
124
Abone Olgoogle-news
125
Abone Olgoogle-news
126
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi